買禮盒不是買包裝！中秋送禮「一多三少」　包裝過頭小心被罰

▲花蓮環保局針對市售中秋禮盒稽查，尚未發現過度包裝情形。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋佳節即將到來，各家業者推出許多包裝禮盒，但是精緻包裝帶來的是龐大的垃圾量。花蓮縣環境保護局呼籲鄉親們，在採購禮品時應以「產品份量多、包裝材料少、種類少及印刷少」的禮盒商品優先選購，才可以減少垃圾產生與避免地球資源浪費。

花蓮縣環境保護局於中秋佳節期間，業已針對市面上販售中秋禮盒之賣場進行5家次及262件禮盒稽查，其中包含大型賣場：家樂福及愛買等賣場，並無發現過度包裝情形。

環保局將持續展開稽查作業，依據資源回收再利用法第十三條及第十四條及限制產品過度包裝法規，舉凡糕餅(及其他性質相類似者）、化妝品、酒類、加工食品等禮盒及電腦程式著作光碟，皆受限制產品過度包裝法規規範，如違反規定，主管機關或目的事業主管機關得處新台幣三萬元以上十五萬元以下罰鍰。經通知限期補正或改善，屆期仍未補正或完成改善者，按日連續處罰，環保局呼籲商品製造業及販賣業者謹遵環保相關規定，避免觸法。

▲買禮盒不是買包裝，運用「一多三少」的選購原則，可避免購買到過度包裝的產品。

除了過度包裝外，同時也不要忘記減少使用塑膠袋，選購禮盒時，如外包裝已附有提把，就可減少塑膠袋的使用，落實聰明消費愛地球，謹記「層層包裝沒必要，多餘襯墊可拿掉，禮盒實在最重要，過度包裝我不要」的口訣挑選禮盒，就不會選購到過度包裝的商品。

花蓮縣環保局在此呼籲民眾，買禮盒不是買包裝，選購禮盒時避免購買過度包裝的產品，能運用「一多三少」的綠色包裝選購原則，選購包裝簡潔的禮品，以減少資源消耗，過度包裝除了造成環境污染外，同時在消費者荷包反映出轉嫁費用的情形，請大家一起落實廢棄物源頭減量，共同創造良好的生活環境品質。

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