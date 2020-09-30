教召更操了還要恢復「徵兵制」？　國防部揭台灣兵力現況

▲國軍特戰指揮部特一營完成行軍訓練。（圖／翻攝中華民國陸軍臉書）



記者陶本和／台北報導

近期確定教召操課更嚴格了，明年將更改為一年一召，召訓14天，同時國民黨也拋出「恢復徵兵制」一事。對於台灣兵力現況，國防部30日下午表示，我國現行兵役制度是採募、徵併行，109年底國軍兵力編現可達90%目標，人力均能滿足需求，從各項戰演訓及災害救援任務遂行，均展現整體戰力提升之成效。

國防部表示，推動募兵制是希望藉由招募與培訓「役期長、意願強、經驗熟」之志願役人力，組建「量適、質精、戰力強」之現代化部隊，且遵憲法賦予兵役義務，役男仍徵集接受4個月軍事訓練，完訓後納入後備動員列管，以達「平時養兵少、戰時用兵多」之用兵需求。

國防部指出，國軍推動募兵制以來，無論訓練成果、訓練成本、紀律素質及人力運用等方面，均可發揮精兵政策優勢，維持專業化及高強度戰力之常備部隊，有效肆應敵情威脅。

國防部表示，109年底國軍兵力編現可達90%目標，人力均能滿足需求，從各項戰演訓及災害救援任務遂行，均展現整體戰力提升之成效。配合志願役人力招募，國軍女性人數逐年提升，現員達2萬5000餘人、佔編現比13.57%，觀察先進募兵制國家中，以美、法女性人力達15%為最高，本部將持續觀察各國實況，逐年規劃增加進用女性人力。

國防部強調，目前除海軍潛艦因內部空間限制外，國軍已開放女性擔任戰鬥、戰鬥支援及勤務支援所有專長，並於陸軍步、砲、裝、化、工、通、海軍艦艇、陸戰隊、三軍飛行、防空及補、保、運、衛等多元類型部隊服務，且女性官士兵執行戰演訓等各項任務，均有優異與卓越之表現。

另外，目前每年徵集接受4個月軍事訓練役男約8萬餘人，國防部表示，這超過每年最低6.5萬人後備人力需求，且依國軍現有新訓容量，應屆畢業役男均須至隔年上半年始可完成徵集及服役。

國防部表示，考量常備及後備部隊人力均屬充足，有關恢復徵兵制及女性徵兵服役議題，因涉及青年生涯規劃、社會多元觀點、國軍訓練能量、尖端科技發展及兵力結構組建等因素，允宜審慎評估，目前募、徵併行兵役制度迄今執行順遂。

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