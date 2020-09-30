美國售台「攻擊性武器」？　國防部澄清：供售防禦性武器

▲行政院長蘇貞昌赴立法院，外交部長吳釗燮與國防部長嚴德發上台備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

國防部30日表示，美國依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需的防禦性武器，以因應區域情勢的變化，確保我維持足夠自我防衛能力，強調媒體錯誤解讀「美可能售我攻擊性武器」。

國防部長嚴德發在立法院備詢時，針對立委追問，如果台海局勢改變，我方提出購買攻擊性武器，美方是否會同意；他則說，因應情勢變化，都會有調整。

對此，國防部30日表示，美國是依「台灣關係法」及「六項保證」供售我所需的防禦性武器，以因應區域情勢的變化，確保我維持足夠自我防衛能力，強調媒體錯誤解讀「美可能售我攻擊性武器」。

國防部表示，我對美軍購項目均考量敵情威脅，以滿足整體防衛作戰構想，積極協助我強化整體防衛戰力，「台美雙方將持續鞏固安全夥伴關係，共同維護台海及印太區域的和平、穩定。」

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