替代役列管31萬人召訓率挨批僅2.2%　役政署長：會檢討

▲內政部次長花敬群。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

民進黨立委羅美玲、國民黨立委陳玉珍、林思銘30日在立法院內政委員會質詢時，紛紛指出替代役召訓率過低，據統計，過去8年替代役備役役男列管人數為31萬8千人，召訓比率僅2.2%。對此，內政部次長花敬群坦言，由於替代役召集是由用人單位編列相對預算，在預算有限情況下，過去確實比較忽略，內政部役政署長龔昶仁允諾會檢討。

羅美玲指出，替代役男服役期滿退役後須納入備役編管，退役8年內要召集服勤。但根據近8年替代役男列管及召集人數統計，列管總人數31萬8千人，分別編入防災救護組、治安維護組、社會服務組和公共服務組，總召訓人數為7013人，占2.2%。

根據統計，其中防災救護組列管三萬人中，召集人數僅14位，佔召訓比率的0.05%；治安維護組召集0人、社會服務組佔0.26%，公共服務組則是所有組別最高，但也僅佔召訓比率的5.53%。各組別召訓人數比例差異極度懸殊，且79個機關中多數機關召訓人數幾乎都為0。

▲近8年替代役男列管及召集人數統計。（圖／羅美玲辦公室提供）

國民黨立委林思銘質詢時也提到替代役召集率低的問題，要求內政部加強督導。內政部次長花敬群坦言，確實這是一個過去沒特別注意到的問題，機制上替代役的召集要由用人單位編列相對預算，在預算有限情況下，比較忽略教召的部分。他強調，內政部已掌握相關訊息，會與役政署研議，「基本上還是要有一定的召回，特別是治安維護組是0、防災救護比例低，都非常不妥，我們會改善。」

林思銘接著詢問，因應台海情勢緊張，到底有無對於替代役男，有無在後備戰力部分進行部署？龔昶仁說，「編組部分替代役服役期滿後，依專長類別、年齡、體位進行分類，隨時可依照用人單位需求進行編組。」

國防部資源規劃司人資處長陳嘉生則表示，替代役退役後，因不是軍人身份，屬內政部和地方政府列管，不是由軍方後備列管，至於在情事緊張時，他們肩負的任務也是由地方政府賦予。

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