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神隱1個月！300哥最新狀況曝光　寶貝賓士「放車格生灰」淒涼慘

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網搜小組／鄺郁庭報導

先前一輛賓士C300到樹林佳園路的加油站，車主喊了98加滿，事後卻聲稱自己只說要加300，逼女員工自行吸收千元差額。事情一曝光網友全怒了，不僅肉搜車輛還封為「300哥」，所到之處都被公布即時行蹤。最近又有人曝光最新狀況，發現C300已經蒙上整層灰，慘況讓人也感嘆「好好一台C300就這樣被搞爛了。」

▲▼ 。（圖／）

▲事隔不到1個月，C300看起來更慘了。（圖／（左）翻攝自《每日關心xxx-xx69的加油狀況》、（右）翻攝自《爆廢公社》）

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本站月中曾報導《「賓士300哥」國道自撞車況慘！車主心累換車牌：求大家別再追蹤》，指出「300哥」月初時於國道3號下樹林交流道時發生自撞意外，車的右後方板金擦傷、保險桿、葉子板、右後輪胎與車燈等多處受損，粗估維修金額約20-30萬。

繼車禍發生快1個月後，就有網友又在一個停車格發現C300蹤跡，馬上拍下上傳臉書《爆廢公社》，「這不是傳說中的300哥嗎！」仔細看看車子，從車頭看過去相當完整，車牌和引擎蓋都很乾淨；但一看車屁股，除了自撞痕跡還在，整個車屁股幾乎蒙上一層灰，看起來像是好一陣子沒開的感覺。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲C300的車屁股全是灰，看起來相當淒涼。（圖／翻攝自爆廢公社）

另外，比較月中時《每日關心xxx-xx69的加油狀況》的照片，和今日網友在《爆廢公社》的照片，會發現車子似乎都停在同一個停車格，讓人不禁懷疑，300哥是否已經放棄愛車，就有網友也猜測，「看來放一段時間了」、「看起來被砸過，前擋風玻璃的地方」、「車主乾脆不要了、放棄了？」

貼文一出，其他網友紛紛直呼早知如此、何必當初，「那灰塵也太厚了吧」、「車是無辜的，沒辦法選主人，幫QQ」、「一開始乖乖給油錢就沒事了」、「一台好車跟錯主人，慘啊」、「想說怎麼這麼久了大家都沒捕捉到他，原來是爆了啊」、「才1個月的時間」、「遠看漂亮，近看破爛」、「也太慘了吧……看樣子停很久了……不敢上路。」

事實上，加油事件一爆出，車主就有出面解釋，當時是把車借友人開，已將差額補滿。但賴帳的到底是車主，還是車主的友人已成羅生門。300哥事後還曾透過友人表示，看到《每日關心xxx-xx69的加油狀況》的粉絲專頁，讓他心理壓力很大，最近想把車牌換了，求大家別再追蹤他了。

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