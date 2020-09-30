撞擊畫面曝！駕駛吞安眠藥「昏沉撞殺」20歲女　姊淚：才團圓1個月

記者洪靖宜、黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄過港隧道27日晚間8時許發生死亡車禍，剛從五專畢業的高女（20歲）當晚坐上友人機車準備前往旗津，不料才剛騎出隧道不久，卻突然遭到後方轎車猛力追撞，後座的高女當場被撞飛慘死。肇事的周男至今仍未道歉，更令家屬無法接受的是，周男還稱自己是吞了5、6顆安眠藥後開車上路才會發生車禍；高女姊姊含淚怒斥，「都吃了安眠藥為什麼還要上路？是要殺人嗎？我跟妹妹才剛團圓一個月！」

▲當時友人騎車載著高女緩緩靠邊行駛，不料卻遭後方轎車猛力追撞。（圖／讀者提供）

行車紀錄器畫面拍下，當時友人騎著機車載高女往旗津方向行駛，一路車速不快，沿著車道靠邊緩緩行駛，不料才剛出過港隧道不久，後方一輛轎車卻突然猛力追撞，強大的撞擊力道讓高女與好友2人雙雙當場彈飛，轎車在撞擊後也未立即停下，還衝破分隔島、躍往對向車道後才終於停下。

事後高女傷勢相當嚴重，立即被送往醫院治療，無奈頭部受到重創，顱內、腦幹、胸腔均出血，且骨盆也碎裂，到院前就已無生命徵象，經過搶救、插管後仍因傷重而撐不下去，隔天下午即宣告不治死亡。

▲高女才剛從五專畢業，人生正要啟程，不料一場車禍卻就此殞命。（圖／東森新聞）

高女母親哭著表示，女兒才剛滿20歲，才剛從五專畢業，美好的人生正要開始，怎料27日晚間說要跟朋友到旗津玩，卻再也回不了家。「我的女兒很乖！」高母泣訴，女兒相當孝順貼心，甚至還曾說要外出打工補貼家用，但卻因一場車禍無辜送了命，而肇事的周姓駕駛至今仍未道歉，甚至警詢時還稱自己吞了5、6顆安眠藥才會精神不濟釀禍，「我就不知道幹嘛，吃了安眠藥出來殺人嗎？」

高女的胞姊也淚訴，自己與妹妹相差2歲，由於前幾年都在外工作的關係，一家三口分隔兩地，直到上個月才搬回家與母親、妹妹同住，3人才團圓了短短1個月，不料卻因一場車禍撞碎天倫夢，姊妹倆從此天人永隔，「當時接到警方聯絡電話時，一度還以為是詐騙，直到去了醫院、看到重傷的妹妹後才驚覺這是真的。」

▲高女平時都會在教會課後輔導，事故發生後，孩子們都在問「瑄姊姊去哪了？」（圖／飛揚協會提供）

高女胞姊說，妹妹與媽媽、外婆感情都很好，從小在教會長大，夢想就是成為幼教老師，平時課餘都會在教會進行課後輔導，事故發生後，很多孩子都在問「瑄姊姊去哪裡了？」對於肇事的周男，胞姊則痛斥對方至今都未親自道歉，僅有周妻中午才打給媽媽，但她在那話那頭一直哭，看不到虧欠感，「你知道他吃了藥，為什麼還不阻止妳老公？」

事後周男也向警方表示，當天晚上吃了5、6顆安眠藥後開車上路，載著老婆準備前往旗津吃晚餐，沒想到突然一陣昏昏沉沉，再度醒來時車禍就已經發生。經召開臨時庭後，決議周男以5萬元交保候傳；但對於這一結果，高女家屬無法接受，現已提出告訴，盼能進一步釐清肇事原因及責任歸屬。

▼周男自述吃了安眠藥後才上路，途中一陣昏沉，再度醒來時車禍就已發生。（圖／東森新聞）