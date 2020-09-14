「賓士300哥」國道自撞車況慘！車主心累換車牌：求大家別再追蹤

記者陳雕文／新北報導

前陣子一輛賓士C300到三峽佳園路的加油站消費，喊了98加滿，後來竟反悔說只要加300，女員工要自行吸收千元差額，委屈落淚。網友怒搜車輛，拍下車牌並於臉書公布即時行蹤，到了9日又有民眾發現該車有毀損情形，拍照PO網說，「車已面目全非」，車主透過友人表示，考慮換車牌了，求網友別再追蹤。

▲加300賓士找到了，肉搜公開足跡。（圖／翻攝「爆廢公社」）

據了解，上個月初C300在加油時先說加滿又反悔，最後駕駛扔了5張百元鈔就走人，女員工得自行吸收1千多元的差額，當場掉淚…網友看到行車畫面紛紛痛批並嘲諷，「開C300加油只加300」並封駕駛為「300哥」。

最後車主出面解釋，當時是把車借友人開，已將差額補滿。但賴帳的到底是車主，還是車主的友人已成羅生門，網友仍持續追蹤該車的行蹤，還創立《每日關心ays-6669的加油狀況》臉書粉絲專頁。

▲300哥在國道發生自撞意外，網友幸災樂禍。（圖／翻攝自臉書《每日關心ays-6669的加油狀況》）

直到上禮拜，「300哥」於國道3號下樹林交流道時發生自撞意外，車的右後方板金擦傷、保險桿、葉子板、右後輪胎與車燈等多處受損，超跑達人雷尼表示，如果連右後懸吊有受損的話，粗估維修金額約20-30萬；國道警方回應，有關於該輛C300在交流道的自撞事件，應為車主自行處理，並未接到報案。

而300哥的車況越慘，網友似乎就越開心，還留言表示，「巧遇網紅300哥！車已面目全非」、「我主張這車修理費300塊！」、「是不是要詐領保險金？」、「希望車主被撞死！」、「關心關心」；300哥透過友人表示，看到《每日關心ays-6669的加油狀況》的粉絲專頁，讓他心理壓力很大，最近想把車牌換了，求大家別再追蹤他了。

出稿時間：11：16



更新時間：13：02（新增警方、超跑達人說法）