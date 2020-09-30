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防美豬進校園！蘇貞昌拍板：營養午餐加碼8億　採「3章1Q」國產食材

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▲▼新北市長侯友宜於8/31開學日前往土城頂埔國小視察營養午餐，擔任一日打飯班，親自為小朋友打飯打菜。對於小朋友吃的豬肉，特別詢問校長豬肉產地是否為台灣豬。（圖／記者湯興漢攝）

▲為了避免瘦肉精美豬流入學校午餐，政府下令學校營養午餐未來都必須吃國產肉。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

為了避免瘦肉精美豬流入學校午餐，政府下令學校營養午餐未來都必須吃國產肉，目前行政院長蘇貞昌已同意，自110年起使用「3章1Q」國產食材者，每人每餐獎勵費用由3.5元提高至6元，總預算將從原本12億增加至20億元，此加碼補助將由行政院相關預算程序辦理。

農委會主委陳吉仲近日指出，明年開始校園午餐限定100%全面使用3章1Q國產豬肉產品，同步加強抽驗溯源、嚴格把關，一定會讓孩子吃到最優質、最健康的國產豬肉產品。據悉，「3章1Q」是指有機、產銷履歷、台灣優良農產品CAS等標章，或具有台灣農產品生產追溯QR code的生鮮食材。

▲▼ 明年起校園午餐100%使用國產豬肉，強化檢驗溯源 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

▲ 明年起校園午餐100%使用國產豬肉，強化檢驗溯源 。（圖／翻攝陳吉仲臉書）

據《自由時報》報導，行政院長蘇貞昌已同意「3章1Q」食材每人每餐獎勵費用將由3.5元加碼至6元，預計增加8億元，由行政院相關預算程序辦理。

此調整可望推動學童午餐具標章、標示食材登錄筆數占比達到百分之百。農委會和教育部也將積極與全國團膳或食材供應業者溝通，以確保3千多所學校、160多萬名學童能吃到來源明確、優質好吃的國產食材。

農委會、教育部與衛福部自2017年起建立機制，推動學校午餐採用國產可溯源食材政策。據陳吉仲介紹，自從2016年推動校園午餐使用3章1Q國產食材至今，營養午餐章Q食材的覆蓋率已經超過6成，普及到全國3,700多所有開辦營養午餐的學校，受惠學童超過180萬人。

為了確保孩子們吃得健康，每年抽驗3000-4000件的校園午餐食材，3章1Q國產食材的合格率超過97%，其中畜產品的合格率更是高達99.6%。明年開始校園午餐限定100%全面使用3章1Q國產豬肉產品後，將同步加強抽驗溯源、嚴格把關，一定會讓孩子吃到最優質、最健康的國產豬肉產品。

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