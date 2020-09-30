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「普悠瑪案報告」2周內公開！運安會指缺失　台鐵撇：是司機問題

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▲立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告。（圖／記者李宜秦攝）

▲立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告。（圖／記者李宜秦攝）

記者李宜秦／台北報導

2018年10月21日發生台鐵普悠瑪翻車出軌事故，意外釀成18人罹難，行政院成立國家運輸安全委員會調查。運安會主委楊宏智表示，今日將進行最終報告的審查，預計2周內可對外公開。運安會表示，從本次事故可看出，台鐵並未訂定司機員使用ATP的SOP。不過台鐵局表示，此案是司機未按照SOP使用。

立法院交通委員會今日邀請運安會主委楊宏智列席報告，並備質詢。立委洪孟楷質疑，運安會原訂9月交出普悠瑪事故最終調查報告，然而至今仍未見報告蹤影。立委許智傑更直言，「為何還沒出來，有這麼困難？」

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楊宏智解釋，普悠瑪事故調查報告草案已在本月2日由委員會審查完畢，並將草案發布給各相關單位，包括台鐵、日車、鐵道局等，依法須給各單位30天的時間回覆報告草案，據他了解，各單位沒有太大異議，因此今天下午委員會將在進行最終審核，預計2周內對外公開報告。

▲▼台東車站,台東站,普悠瑪號。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵局表示，事故後已加強檢修普悠瑪列車。（圖／記者賴文萱攝）

運安會鐵道專業小組專委李綱表示，本次補強報告中，將會針對台鐵內部規定給予建議，從此案可見，台鐵局並未訂定自動監測系統（ATP）使用上的SOP，而是由司機員自行決定是否開關。

然而，台鐵局副局長杜微表示，台鐵局有訂定ATP使用的SOP，是此案司機員未按照SOP進行，司機員若要關閉ATP時，都需向調度員報告。

台鐵機務處指出，在普悠瑪事故發生前，台鐵就有多次發現列車主風泵有異常，常出現油量不足狀況，期間日商也多次來台檢查，但都沒有結論，也沒有要求台鐵不可再使用列車。普悠瑪事故發生後，台鐵加強主風泵檢修，至今仍未有因主風泵異常造成的事故發生。

另外楊宏智表示，委員會今日也會討論南方澳大橋斷裂事故報告草案，今日若通過草案，將發佈草案給相關單位，提供30天的審議期，順利的話預計10月就可對外公開報告。

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