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中秋國道車潮9時起湧現「南港-坪林估塞2小時」　6大地雷路段曝光

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▲▼國道5號國5雪隧大塞車。（圖／翻攝爆料公社）

▲端午連假國5雪隧大塞車，連塞32小時。（圖／翻攝爆料公社）

記者陳俊宏／綜合報導

恐怕是史上最塞的「中秋連假」周四登場，高公局預估中秋節當天有「6大地雷塞爆路段」，行車時間是平日的４、５倍，且西部國道今天（30日）下午3時起會有大量南下車潮。至於端午連假連塞32小時的國道5號，高公局估這次車況也差不多，今上午9時起會陸續出現出遊車潮。

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今年中秋連假預期國道車流量將是史上最高一次，交通部長林佳龍近日表示，「做最壞的打算、最好的努力」，這次高公局已提出國道優化措施，包含加強閘道移控，甚至封閉，延長高乘載時間；國5也進一步規畫大客車專用道，特別鼓勵時間、路線、交通載具的分流。他說，另外，公共運輸也加強票價優惠，也推出在地有腳方案，並首創國道播報員說明即時路況預報。

▼中秋連假將登場，許多民眾準備返鄉、出遊，國道恐大塞車。（圖／資料照）

▲▼國道一號,國一,中山高速公路,台北市,交通疏運。（圖／記者季相儒攝）

因應即將到來的中秋連假，高公局於國1、國3、國5實施高乘載管制：

1、周四6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道。
2、周四、周五6至12時，國5南港系統南向入口匝道。
3、周六、周日14至21時，國5蘇澳至頭城之北向入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

另外，為分散車流，中秋連假期間實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折及每日0-5時暫停收費，中秋連假收假日更延長至10時等措施。

高公局也預估，中秋節當天國道有6大重點壅塞路段，行車時間是平日的4到5倍：

►國１北上
圓山至大華（10到12時）

►國1南下
楊梅至新竹（7到15時）
彰化至埔鹽（8至16時）

►國３南下
三鶯至關西（7至12時）
烏日至霧峰（9至12時）

►國5南下
南港至坪林（6至16時）

根據了解，若以行車時速100公里，國5南港至坪林平日行車時間約20分鐘；而高公局預估中秋節上路，該路段恐怕得多花5倍的時間，用路人可能得開120分鐘。

《自由時報》報導，高公局預估，西部國道今上午10時之後，就會有出遊、返鄉南下車潮，而下午3時後會有較大量車潮，造成多處路段壅塞，晚間9時後才會逐漸緩解；而國5方面，則估上午9時起就會有車流。

▲▼端午連假收假日國5現湧現北上車潮，雪隧南口持續回堵，將塞到深夜。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼高公局預估國5今上午9時起會陸續出現出遊車潮。（圖／資料照／記者游芳男攝）

▲▼國道5號,國5,國道五號,國五,頭城段,礁溪,頭城,雪隧,雪山隧道,交通,高速公路。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▼中秋連假4天地雷路段。（點圖可放大／高公局提供）

▲▼中秋連假壅塞路段與交通量。（圖／高公局提供）

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