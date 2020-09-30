一張表看懂連假4天哪裡塞！中秋節國5「凌晨6點」就湧車潮

▲中秋連假4天壅塞路段。（圖／記者陳家豪攝）

記者李宜秦／台北報導

中秋連假明天登場，交通部長林佳龍坦言，本次疏運面臨前所未有的挑戰，高公局、公路總局都祭出疏運新招。根據高公局預估，連假首日有六大地雷路段，其中國5南向路段將從上午6點開始壅塞，行車時間恐約平時5倍之久。

高公局表示，周四有六大地雷路段，國1包括7到15時楊梅－新竹系統、8到16時彰化系統－埔鹽系統、北向10-12時圓山－大華系統；國3南向7-12時三鶯－關西、9-12時烏日－霧峰系統；國5南向6-16時南港系統－坪林，上述路段行車時間均約需平時4、5倍。

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▲中秋連假交通量預測。（圖／高公局提供）

高公局科長蔡明哲表示，研判連假期間，宜花東景點為熱門目的地，國5將有長時段壅塞，故於尖峰日提早實施南向高乘載管制，並於0-12時封閉石碇及坪林南入匝道；而假期首日上午蘇澳出口回堵較長時，建議前往蘇澳及冬山之用路人，可改道羅東交流道駛出利用台2、台9前往，避免塞在國5蘇澳端車陣中。

這次中秋及國慶連假因疫情情勢漸緩，但因仍限制出國旅遊，改以國內旅遊為主，預估國道交通量為平日之1.5倍至2倍，長短途旅遊旅次將較往年成長，部分路段於尖峰時段之交通量早已超過可服務容量，雖然已提早實施國1國3南向高乘載管制，並強化國5管制措施，發生壅塞仍在所難免。

▲中秋連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大）

中秋節連假

收費措施：

1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：中秋連假期間採單一費率。

2. 路段差別費率：中秋連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3. 暫停收費：中秋連假期間每日0至5時國道全線暫停收費，第4天收假日延長時段改為0至10時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：

1. 109年10月1日6至12時，實施國1內湖至頭份(含高架堤頂、環北及機場系統)及國3木柵至香山等路段之各交流道南向入口匝道高乘載管制。

2. 109年10月1日及2日每日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

3. 109年10月3日及4日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：

1. 109年10月1及2日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2. 109年10月3及4日0至24時，封閉國1虎尾及埔鹽系統北向入口、國3西濱北向入口。

開放路肩：

現有開放路肩措施照常實施外，中秋連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

▲這次連假期間，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口；石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。（圖／記者宋良義攝）

入口匝道儀控：

1. 視高速公路主線交通狀況，採取較嚴格之匝道儀控管制。

2. 另針對重點交流道(國1五股、機場系統、湖口、竹北南向入口，嘉義、永康、雲林系統、西螺、北斗、頭屋北向入口；國3安坑、中和、土城、鶯歌系統南向入口，竹崎、水上系統、古坑系統、竹山、霧峰系統、西濱北向入口)採嚴格匝道儀控管制。

3. 針對11個重點路段實施精進式匝道儀控(國1南向楊梅至新竹、苗栗至豐原、彰化系統至埔鹽系統，北向台北至大華系統、三義至頭屋、彰化系統至后里、西螺至埔鹽系統；國3南向土城至大溪、快官至霧峰，北向後龍至西濱、國3雙向及國5南向精進式匝道儀控)。

國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控：

假期間視國5北向交通狀況機動開放宜蘭至頭城北向路段路肩供大客車通行並啟動主線儀控。

▲國慶連假國道疏導措施。（圖／高公局提供，點圖可放大）

國慶日連假

收費措施：

1. 單一費率(即打75折，無每日20公里優惠里程)：國慶連假期間採單一費率。

2. 路段差別費率：國慶連假期間國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

3. 暫停收費：國慶連假期間每日0至5時國道全線暫停收費。

入口高乘載管制：

1. 109年10月9日6至12時，實施國5南港系統交流道南向入口匝道高乘載管制。

2. 10月10日6至12時，實施國5南港系統、石碇、坪林交流道之南向入口匝道高乘載管制。

3. 109年10月10日及11日每日14至21時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道高乘載管制。另國5北向高乘載結束時間將視交通狀況機動調整。

入口匝道封閉：

1. 109年10月9日0至24時，封閉國1平鎮系統南向入口及埔鹽系統南向入口，0至12時封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

2. 109年10月10日0至24時，封閉國1埔鹽系統雙向、虎尾北向及國3西濱北向入口。

3. 109年10月11日0至24時，封閉國1埔鹽系統、虎尾北向及國3西濱北向入口。

其餘措施如防疫作為、開放路肩、匝道儀控、國5機動實施大客車通行路肩及主線儀控皆與中秋連假實施內容相同。

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