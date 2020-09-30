國道「生死格鬥賽」開打！　壯男攔車反被棍襲...2人緊貼車潮纏鬥

▲轎車駕駛不敵小貨車的棍棒攻擊，2人在國道扭打成一團。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

記者游宗樺／新北報導

新北市29日晚間一輛黑色轎車疑似與小貨車發生行車糾紛，在國道33公里處往北匝道處突然變換車道，擋下後方小貨車，隨後2車駕駛雙雙下車，小貨車駕駛一下車便掏出木棒，對著身材壯碩的轎車駕駛一陣猛K，隨後2人就在匝道上扭打成一團，不顧其他車輛緊貼身旁通過，險象環生的場面被後方車輛的行車記錄器全部拍下上傳網路。

根據後車的記錄器畫面顯示，黑色轎車原行駛在國道1號往北銜接台65快速道路的匝道上，不久便打右轉方向燈直接變換車道擋下白色小貨車，小貨車駕駛發現去路被擋住後，身材較瘦小的他拿出木棒跳下車子，朝轎車駕駛一陣猛打，被打男子也不甘示弱，試著奪棒還與對方扭打成一團，2人不顧大量車流從身旁經過，驚險畫面讓後方目擊者驚呆，將畫面上傳臉書引發網友大量討論。

▲小貨車駕駛立即掏出木棒攻擊對方。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

網友在影片底下紛紛留言「不管誰輸誰贏最後都兩敗俱傷，因為兩車都違規了」、「開貨車開了一整天、累的時候拿球棒下車揮一揮活動活動筋骨也是不錯的選擇！」、「難得看到真正打鬥， 相信他們能變好朋友」。國道警方已將雙方駕駛帶回調查，將釐清2輛涉事車輛的違規部分與鬥毆原因，並依法進行偵辦。