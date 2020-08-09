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重劃區藏極樂砲房！年輕妹套房接客「9天激戰40人」　生意超火爆

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（示意圖，非本文當事人／報系資料照）

（示意圖，非本文當事人／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

苗栗警方今年4月接獲線報，指大埔重劃區內一處套房疑似暗藏春色，隨即前往查緝，一舉破獲來台賣淫的泰籍女子和羅姓男租客等人。檢警事後查出，羅男去年承租該套房後，便和應召集團成員接洽，安排泰籍女子入住並從事性交易，每次收費約1600元至2500元不等，短短9天就吸引40名尋芳客上門消費。

據了解，苗栗警方今年4月喬裝成尋芳客，前往大埔重劃區內一處套房查緝性交易，待時機成熟後隨即揭露身分，逮獲跨海賣淫的泰女及羅男等人。檢警查出，羅男去年2月向房屋管理公司承租該套房，隨後和綽號「阿明」的應召集團接洽，安排來台的泰籍女子入住，並以每次1600元至2500元價碼性交易。

值得一提的是，該應召集團透過通訊軟體LINE攬客，生意相當興隆，短短9天就吸引40名嫖客上門尋芳。羅男遭逮後辯稱，他只負責替「阿明」租屋，偶爾會拿到分紅，後又改口稱自己是房屋管理公司的「租屋人頭」，對賣淫一無所知，但相關說詞未被檢方採信，仍遭依妨害風化等罪嫌起訴。

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