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84歲阿公援交71歲嬤！一次花400元...「長照級私娼寮」內幕曝

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▲84歲阿公援交71歲阿嬤被警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲84歲阿公援交71歲阿嬤被警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化員林警分局員警巡邏意外發現，公所附近的巷弄內有1棟平房竟是私娼寮，恰巧有1名84歲老阿公，大白天花了400元找1名已經71歲的阿嬤性交易，剛完事後高高興興地正要戴上安全帽騎機車離開，沒想到遇到警方臨檢被逮依社維法開罰，同時也將謝姓負責人(房東)依妨害風化罪嫌移送。

8月份警方獲報後便開始追查，同月19日上午聲請搜索票進入時，發現私娼寮的嫖客與3名私娼年紀大約都已經60歲以上，現場84歲陳姓老阿公全程沒戴套與71歲陳姓阿嬤、68歲的黃姓阿伯與56歲的廖婦已經辦完事，衣著也穿戴整齊，警方有查獲到衛生紙等證物，；而另一名62歲游姓阿伯則正在房間準備與另一名女婦人交易，與謝姓負責人全部帶回警局進一步訊問。

▲84歲阿公援交71歲阿嬤被警方逮捕。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲私娼寮隱身在巷弄內。（圖／記者唐詠絮翻攝）

據了解，這一處私娼寮非常的隱密，不僅隱身在巷弄內，就連住在隔壁的住戶也沒感覺，只知道從整天到黑夜都有阿公跟阿嬤出出入入，以為是長照或是老人安養院還是聚集打麻將，沒想到竟是在該處經營買春，果真是「巷仔內」，真的高招。

熟知內情的地方人士也說，老人隻身孤單又沒有老伴陪在身邊，白天家人也都外出工作，在私娼寮有溫柔鄉可以慰藉，有年紀相近的可以聊天，也難怪有些老阿公會想天天去尋花問柳。

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