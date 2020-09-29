元智攜手亞東醫院成立「醫學研究所」　明年起招生推智慧醫療

▲元智大學與亞東醫院合作籌設醫護學院，計110學年起招收碩士生。（圖／元智大學提供）

記者崔至雲／台北報導

元智大學結合亞東醫院申請醫護學院，日前醫學研究所已獲教育部核可設立，自下學年起將招收醫學研究所學生，並以「創新智慧醫療」為核心理念，希冀培育新世代醫療產業之跨領域人才，以助於智慧醫療發展，提升整體醫療品質。

元智大學校長吳志揚表示，元智大學在資通訊領域聞名，尤其人工智慧崛起，元智有大數據中心以及物聯網專長之研發，不論在教學或研發都有極好的成果與評價；亞東醫院則是遠東集團旗下的教學醫學中心，更是新北市重要的醫療醫學中心，他們的醫療資源，醫師陣容與設備堪稱國內首屈一指，元智與亞東醫院合作成立醫護學院，希望能培育跨領域醫學研究人才，提升國家整體醫療之發展。

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吳志揚說，元智與亞東醫院已有許多產學合作的研究計畫與案例，3年前著手討論雙方合作籌設醫護學院之計畫，整合遠東集團旗下元智與亞東醫院以及遠傳電信等其他資源，希望發揮最大綜效，提升整體醫療品質。日前教育部已核可醫學研究所部分，下學期將開始招收碩士生，並聘請亞東醫院教學副院長陳芸醫師擔任元智醫護學院籌備處主任。

元智大學醫護學院籌備處主任陳芸表示，未來醫療產業之趨勢包括再生醫學、數位診斷、高齡照護以及精準醫療，為培養前瞻性生物醫學專業人才並配合國家智慧醫療的整體發展目標，整合遠東集團旗下元智大學與亞東醫院微創手術、AI人工智慧、細胞治療以及遠距治療的強項，結合集團內包含遠傳電信、遠東科技園區的產業資源，培育符合新世代需求的醫護人才未來醫界將更廣泛地應用「智慧醫療」投入在精準醫療及遠距診治等照護上，透過數位轉型減輕醫療人力負擔與成本，更高效的實踐醫療照護。

針對師資方面，吳志揚表示，除聘任醫護專業背景的師資外，亦需整合校內現有電機、工程、資訊、人文各相關領域的教師群，初步已規劃聘任350名醫師及工程資訊領域與人文社會學科老師，擔任學士後醫學系、護理學系及醫學研究所的基礎學科、臨床學科教師，以及臨床指導教師，同時也正對外招聘細胞治療與再生醫學、長壽醫學認知與遠距醫療、人工智慧與工程、以及精準醫學四大領域學有專精之人才，充實本校醫護學院師資陣容。

元智大學也表示，近期將籌設新北分部醫護學院將於10月份接受教育部審議，俟獲准通過，將隨即展開林口的校園建設。學士後醫學系已由醫學院評鑑委員會審查中，期待於11月有好結果。醫學研究所已獲教育部核准，將自110學年度起招生。

