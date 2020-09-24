首屆人工智慧機器人碩士學位學程　成大開始招生

▲國立成功大學首屆「人工智慧機器人碩士學位學程」碩士班甄試，9月28日開始報名，歡迎報名參加甄試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國立成功大學首屆「人工智慧機器人碩士學位學程」碩士班甄試，9月28日開始報名！成大敏求智慧運算學院，整合校內人工智慧、機器人領域產學資源，致力培育新世代跨域創新人才，歡迎對人工智慧機器人有興趣的學生，前往學院網頁下載110學年度甄試招生簡章，報名參加甄試。

成大指出，當前人工智慧相關課程較著重於理論本身，成大敏求智慧運算學院深化專業學術研究，亦強調應用與業界實作面向，網羅校內資工系、統計系、電機系、機械系及醫資所等優秀師資，與業界合作，讓學生在課程中開始累積業界實務經驗，未來無論朝學術或產業發展，都能無縫接軌，深化專業學術研究與業界實務應用的鏈結。

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成大敏求智慧運算學院透露，為提供學生實際發掘需求與解決問題的實作場域，人工智慧機器人碩士學位學程將與成大醫院合作，培養兼具機器人專業與人工智慧運算實力，並擁有解決實際問題能力的優質人才。

110學年推出的｢人工智慧機器人碩士學位學程」由成大敏求智慧運算學院開設，該學院是成大建構於校內九大學院利基之上所設立的軟性學院，不設傳統系所，是以學位學程及學分學程為主體執行跨領域教學工作，輔以跨領域研究中心，及搭配產業聯盟之推動機制，目標為培養能就特定領域進行需求分析與系統設計，兼具「領域專業」與「運算專長」的跨領域創新人才。

成功大學預見人工智慧發展前景，自2015年起重點發展人工智慧領域，不僅成立「人工智慧生技醫療創新研究中心」、「人工智慧服務暨數據中心」，亦耗資千萬元投資軟硬體設備，資源豐富。

人工智慧機器人研究成果方面，成大在人工智慧機器人碩士學位學程合聘教師李祖聖教授的帶領下，於第23屆FIRA世界盃智慧機器人運動大賽中取得全能賽總冠軍，以及專業賽事三座冠軍、一座亞軍與三座季軍殊榮。

產業連結方面，成大智慧製造創新中心專注工業4.0發展，同時成大也與自駕車製造業者 Easy Mile、智慧交通建置商 7Starlake 簽署國際產學合作備忘錄，建立緊密與產業連結的網絡。

人工智慧機器人應用領域愈加廣泛，擁有人工智慧機器人創新、研發與應用能力的人才身價看漲。從工業型機器人、居家掃地機器人，到餐廳送餐或滿足長照需求的服務型機器人，人工智慧機器人未來常見於日常生活應用。歡迎對人工智慧機器人有興趣的學生，前往學院網頁（https://bit.ly/3c4PF0i）下載110學年度甄試招生簡章，報名參加甄試。

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