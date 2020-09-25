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淡江大學校友徐航健捐1.2億　校方允諾「有蓮獎學金」將助校招生

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▲▼ 。（圖／淡江時報提供）

▲淡江大學管理科學研究所校友徐航健繼7年前捐款1.2億元回饋母校。（圖／淡江時報提供）

記者崔至雲／台北報導

淡江大學管理科學研究所校友徐航健繼7年前捐款1.2億元回饋母校，建設守謙國際會議中心大樓後，近日再度慨捐1.2億元成立以母親為名的「有蓮獎學金」。校長葛煥昭日前更在行政會議上說明，「有蓮獎學金」將責成行政副校長莊希豐成立管理委員會統籌規劃，依照徐航健意願用於協助學校招生之用。

淡江表示，徐航健捐1.2億成立獎學金，其簽約儀式於8月在守謙會議中心有蓮廳舉行。葛煥昭與董事長張家宜率三位副校長及一、二級主管們，感謝其回饋母校善舉，並致贈由文錙藝術中心主任張炳煌親筆題字的「有蓮」墨寶予徐航健。

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葛煥昭致詞時，盛讚徐航健在2013年5月以父親徐守謙之名，捐贈本校興建守謙國際會議中心，對學校具有三項深遠意義，第一是2017年守謙大樓建成啟用，成為淡江發展第五波的起點；第二，增進本校國際化教育理念，提升學術聲譽，守謙國際會議中心最大容量350人的「有蓮廳」，至今已舉辦17場邀請國際大師蒞校演講的熊貓講座，及無數次由各系所舉辦的國際學術研討會，以提升淡江師生國際視野。第三則是帶動校友捐款風潮，凝聚各校友會的向心力，至今已有多位校友捐贈大大小小會議室、同舟廣場及認捐百萬金磚、十萬銀磚及兩萬磚等。

張家宜董事長致詞表示非常感動，並說明在2013年催生守謙國際會議中心，將其視為自己的孩子，「當時成立校友服務暨資源發展處後，創辦人希望校友捐款僅供各系使用，後來擔任校長期間，與校友拉近距離，開始有校友想以捐款方式，在母校留存紀錄，加上徐學長捐贈1億2000萬元，有鑑於其他大學以校友捐款興建大樓之經驗，便興建守謙國際會議中心。」

張家宜感謝徐航健在硬體建設完成後，再度捐獻獎學金造福淡江學子，也勉勵在座主管們善加利用會議廳，繼續加強國際化，未來會妥善運用獎學金，讓學校得以永續發展。

徐航健則表示很榮幸參與獎學金捐贈儀式，「經濟大蕭條時，家母訓示『危機入市』，以股票而言，我謹遵母訓以致成功」徐航健深受父母教育的影響，「父親畢業於氣象系，27歲時擔任氣象台台長、空軍上尉，加上兼課，薪水不吃不喝也僅有3千元，雖然生活辛苦，卻也不曾埋怨政府，母親僅小學畢業，販賣首飾、養雞以負擔6位小孩教育費用。」他將對父母的愛化為對母校師生的大愛。

淡江表示，徐航健一直以來行事低調，行善助人，他表示，自己年事已高，若無法完成回饋母校心願，將由其子徐世傑代為完成。葛煥昭允諾將成立有蓮獎學金基金管理委員會，將獎學金做最有效的運用。
 

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