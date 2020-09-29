外交部：14友邦已向聯合國致函　10友邦發言替台灣執言

▲外交部發言人歐江安。（圖／外交部提供）



記者陶本和／台北報導

有關目前聯合國大會友邦替台灣致函、執言情形，外交部29日表示，我國14個為聯合國會員的友邦已全數為我致函，而執言部分，也已有10個友邦完成，還剩下3個友邦，貝里斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉還沒輪到發言。

在致函部分，外交部指出，我14個為聯合國會員國的友邦均已全數為我致函，其中簽署聯名函者有10國，包括：貝里斯、史瓦帝尼、海地、馬紹爾群島、諾魯、帛琉、聖露西亞、聖文森、聖克里斯多福，以及吐瓦魯；另外，單獨致函者，則有4國，有瓜地馬拉、宏都拉斯、尼加拉瓜與巴拉圭。

在執言部分，外交部表示，9月22至26日及29日舉行的「聯大總辯論」，已經有10友邦為台灣有力執言，包括：帛琉、巴拉圭、馬紹爾群島、海地、諾魯、吐瓦魯、史瓦帝尼、聖文森、聖克里斯多福，以及聖露西亞。

外交部指出，宏都拉斯雖未為我執言，但已單獨致函聯合國秘書長支持台灣參與聯合國體系；而教廷因為是聯合國觀察員，且非世俗國家，因此我方援例未洽教廷在總辯論為我執言或致函。

外交部表示，目前尚有3友邦，包括貝里斯、尼加拉瓜及瓜地馬拉，還沒輪到發言；其中，貝里斯已參與聯署、尼加拉瓜已單獨致函、瓜地馬拉則也已單獨致函。

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