陸十一「連放8天長假」　估迎5.5億旅遊人次

▲今年十一假期，大陸將有超過1億人次選擇搭乘火車行動，屆時防疫將成為重中之重。（示意圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

大陸今年因中秋節和「十一長假」重疊，自10月1日起連放8天長假，估會有5.5億人次在國內旅遊。對此，大陸文旅部特別提醒，民眾出行應不忘防疫，在室內等場所配戴口罩，保持社交距離；大陸外交部也稱，要充分評估當前國際旅行可能帶來的交叉感染、滯留國外、長期隔離等嚴重風險，盡量避免出國旅行。

中國旅遊研究院預測，本次假期大陸將有5.5億人次在國內旅遊；中國鐵路集團預計，10月1日首日，將有1300萬人次乘坐鐵路，9月28日至10月8日，鐵路預計發送旅客1.08億人次，日均982萬人次。





▲去年的十一假期，大陸景區充滿遊客。（圖／CFP）

另攜程旅遊大數據實驗室預測，從大陸國內旅遊市場恢復情況看，今年長假旅遊人次的恢復比例，可能會達到7至8成左右；與此同時，市場可能迎來「報復性消費」，特別是高端旅遊團、自駕旅遊等。

中國文化和旅遊部指出，今年第三季，全國A級旅遊景區接待遊客人數達到去年同期的7成左右；截至9月中旬，旅行社復業率達75.72%，旅行團業務恢復至去年同期約40%。全國280個5A級旅遊景區中，有264個實施分時預約制度。

但中國外交部也稱，由於新冠肺炎疫情在全球肆虐，民眾若要出國，應充分評估當前國際旅行可能帶來的交叉感染、滯留國外、長期隔離等嚴重風險，盡量避免出國旅行，如身處國外，則盡量避免跨境流動。

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