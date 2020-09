「全球市長聯盟」風波　陸外交部：世界上只有一個中國

▲「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸,如今已改正。(圖/台北市環保局提供)

記者陳政錄/綜合報導

近日國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都列為「中國大陸」之下,經我方爭取後改回。對此,大陸外交部發言人汪文斌也在28日就此事表態,他說「台灣地區」參與國際組織活動,必須遵循一個中國原則,強調台灣地區的城市當然應該列在中國的項下。

汪文斌還說,世界上只有一個中國,台灣是中國領土不可分割的一部分,這是國際社會的普遍共識。但對於「全球氣候與能源市長聯盟」已將台灣六都自「中國」項下移除,汪文斌尚未做進一步表述。

▲大陸外交部發言人汪文斌。(圖/路透)

據了解,日前「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都所屬國家標註為「中國(China)」,引發台北、高雄等六都市長27日晚間發表聯合聲明抗議,而後,外交部長吳釗燮28日上午在立法院受訪表示,「經過大家努力,昨天晚上名稱已經更改回來。」

外交部發布新聞稿表示,經外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處、歐盟經貿辦事處的努力,「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)已於台北時間今(28)日上午將我國加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市共六都會自「中國」項下移除,並更正為我國六直轄市原本遞交時的會籍名稱。

►時間對我們來說完全沒用!