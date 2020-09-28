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「全球市長聯盟」風波　陸外交部：世界上只有一個中國

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▲▼「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸，如今已改正。（圖／台北市環保局提供）

▲「全球市長聯盟」將台灣6都歸類在中國大陸，如今已改正。（圖／台北市環保局提供）

記者陳政錄／綜合報導

近日國際組織「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都列為「中國大陸」之下，經我方爭取後改回。對此，大陸外交部發言人汪文斌也在28日就此事表態，他說「台灣地區」參與國際組織活動，必須遵循一個中國原則，強調台灣地區的城市當然應該列在中國的項下。

汪文斌還說，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，這是國際社會的普遍共識。但對於「全球氣候與能源市長聯盟」已將台灣六都自「中國」項下移除，汪文斌尚未做進一步表述。

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

▲大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

據了解，日前「全球氣候與能源市長聯盟」把台灣六都所屬國家標註為「中國（China）」，引發台北、高雄等六都市長27日晚間發表聯合聲明抗議，而後，外交部長吳釗燮28日上午在立法院受訪表示，「經過大家努力，昨天晚上名稱已經更改回來。」

外交部發布新聞稿表示，經外交部、駐歐盟兼駐比利時代表處、歐盟經貿辦事處的努力，「全球氣候與能源市長聯盟」(Global Covenant of Mayors for Climate and Energy)已於台北時間今（28）日上午將我國加入聯盟的高雄市、台北市、新北市、桃園市、台南市及台中市共六都會自「中國」項下移除，並更正為我國六直轄市原本遞交時的會籍名稱。

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