台海若發生戰事美國會來幫忙？　吳釗燮：自助而後人助

▲外交部長吳釗燮赴立法院備詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

中共軍機近期不斷越過海峽中線，台海緊張情勢升高。國民黨主席江啟臣28日在立法院質詢時詢問外交部長吳釗燮，若台海發生戰事，美國在什麼條件下會協防台灣，對此，吳釗燮回應，他無法說明美國是否會幫忙，現在需要的是展現自我防衛的決心，「自助而後人助。」

立法院外交及國防委員會28日邀請外交部部長吳釗燮報告業務概況，並備質詢。江啟臣質詢時詢問外交部對美總體目標，吳釗燮表示，將持續深化台美關係，具體目標包括安全、經貿、政治往來方面。

江啟臣進一步詢問「有沒有包括復交在內？」吳釗燮回應，「目前為止大家都感受得到，台美關係不斷進展，這來自於一步一腳印、一點一滴努力的結果。」

江啟臣提出質疑，駐美代表蕭美琴自稱駐美大使，駐德代表也自稱大使，若駐外代表都有這樣的雄心壯志，那跟這些國家的復交是否應列為外交總體政策目標？吳釗燮回應，努力方向就是在所有可能的層面加深跟美國關係。另對於美國眾議院提案與我恢復正式邦交關係、簽訂FTA，並協助參與國際組織，吳釗燮表示，外交部表達高度感謝，台美關係會跟行政部門共同努力，不管在安全、經貿或任何其他層面持續努力。

但江啟臣仍質疑，外交部不論在外宣、內宣，都給國人有可能復交的感覺，且有民調指出，台海若發生戰事，57.5％民眾認為美國會幫忙。吳釗燮表示，外交部長任何的發言都要負責任，不應拿外界印象來質詢他。至於美國是否幫忙他無法說明，現在需要的是展現我們自我防衛的決心，「自助而後人助。」

吳釗燮強調，針對美方是否協助台灣，我們必須清楚，這個話應由美方來說，「我們不能替美方來說，但台灣自己的態度要很堅定，自助而後人助，我們必須要展現堅強的自我防衛決心，台灣一旦受到威脅，外在力量來協助台灣才可產生。」

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