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食安會報成員名單曝光　國民黨：停擺一年配合上意隱匿訊息？

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▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 國軍戰備等級。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨29日揭露，總統蔡英文宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，居然超過一年沒有召開行政院層級的食安會報，令人懷疑總統一聲令下，政策已定，所有部會官員只能順從配合，為了封鎖消息、隱匿資訊，忽視國人的食品安全與健康保障，行政院應儘速召開食安會報。

蔡英文政府日前宣布鬆綁含萊克多巴胺美豬、30月齡以上美牛輸台，預計明年生效，引發食安疑慮。國民黨29日指出，政府宣布開放含萊克多巴胺美豬進口前，居然超過一年沒有召開行政院層級的食安會報。

行政院長蘇貞昌29日赴立法院針對明年度總預算案報告並備詢。國民黨立委江啟臣質詢時指出，民調顯示7成反對萊豬進口，並詢問負責全國食品安全之協調、監督、推動及查緝事務的「行政院食品安全會報」何時開會，但連問蘇貞昌四遍「食安會報開了沒？」蘇貞昌一度回答不出來，最後僅說「我們對於食安的做法，每一天都在做……」

江啟臣質詢時表示，美國衛生部長訪台後，政府宣佈開放萊豬進口，民調幾乎7成民眾反對，把食安列為最重要的事。接著連問四遍「食安會報開了沒？」「你們最近開會是哪一次？」

眼看蘇貞昌一度回答不出來，江啟臣打斷並說，「食安會報最近一次是去年六月開的，食安會報三月要開一次，必要時可以加開，執行單位是衛福部，你是召集人……」，最後蘇貞昌僅回「我們對於食安的做法，每一天都在做……」

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 中央政府總預算 國防部長嚴德發 立委江啟臣 國軍戰備等級。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼行政院食品安全委員會名單。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲▼行政院食品安全委員會名單。（圖／江啟臣辦公室提供）

▲行政院食品安全委員會名單。（圖／江啟臣辦公室提供）

國民黨會後也發佈新聞稿表示，政府完全沒有進行跨部會風險評估、管理措施、稽核機制的討論，讓國人如何相信政府是經過審慎評估食品安全後才決定開放；政府刻意忽略食安會報的討論，根本是信用破產、放水過關，忽視國人的食品安全與健康保障。

國民黨表示，根據「食品衛生安全管理法」第2條之1規定，行政院必須設置食安會報，職司跨部會協調食品安全風險評估及管理措施，建立食品衛生安全預警及稽核制度，至少每3個月開會一次，必要時得召開臨時會議。

不過，食藥署網站顯示，最後一次的行政院食品安全會報是在去年6月3日召開，之後就沒有任何紀錄，令人質疑食安會報是否早已停擺，行政院長蘇貞昌將國人的食安保障置於何地。

國民黨也質疑，衛福部身為食安會報的幕僚業務負責機關，是否曾建議召開食品安全會報，跨部會討論及評估可能衍生的校園營養午餐、國軍伙食等相關問題，是否進行相關的食品安全風險評估及管理措施，是否討論建立食品衛生安全預警及稽核機制。

國民黨強調，行政院層級的食安會報，目的在於透過產、官、學及民間團體的共同討論，讓資訊透明、決策公開、共同參與，以確保國人食的安全，但顯然蔡總統宣布開放含萊克多巴胺美豬進口之前或之後，行政院並未召開食安會報，令人懷疑總統一聲令下，政策已定，所有部會官員只能順從配合，而為了封鎖消息、隱匿資訊，刻意不召開食安會報，不讓專家學者、民間團體表達意見。

國民黨表示，行政院食安會報具有跨部會協調食品安全風險評估及管理措施，並建立食品衛生安全之預警及稽核制度的重要功能。對於開放含萊克多巴胺美豬進口可能對國人食品安全造成的衝擊，要求行政院應儘速召開食安會報，聽取專家學者、民間團體的意見，建立完善的風險評估、管理措施與稽核機制，確保國人吃的安全與健康。

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