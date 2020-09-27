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幕後／國民黨籌劃駐美代表處　8名一級主管全是「親美派」

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▲▼蔡英文、川普、江啟臣。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像／美聯社、記者林敬旻攝）

▲蔡英文、川普、江啟臣。（合成圖／記者李毓康攝、達志影像、記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席江啟臣上任後積極經營國際關係，加強對美聯繫。國民黨副秘書長級以上的8名主管，包括黨主席江啟臣在內，便有5名擁有留美學位，並採取「親美」路線；不僅如此，國民黨目前籌劃在新冠疫情結束後設立駐美代表處，現在疫情期間透過網路方式保持雙邊聯繫。

江啟臣於今年3月接任國民黨主席後，非常重視國際網絡的建構，特別是加強對美關係，恢復國際事務部；在今年9月第四次中央委員會議後，遂直接將國際事務部與大陸事務部直接隸屬主席，並仍由副秘書長黃奎博協助江啟臣督導。

一名國民黨高層就表示，國民黨的對美交流本是強項，但前幾年因為聯絡出現斷層，導致有些美方人士常說不理解國民黨的對美政策；最近，在總統蔡英文宣布明年1月1日全面開放含瘦肉精美豬及美牛後，國民黨「反萊豬」路線受到綠營質疑，但該名高層強調，國民黨是反瘦肉精但不反美。

事實上，國民黨現在副秘書長級以上的8名主管，包括江啟臣在內，便有5名擁有留美學位。國民黨副秘書長黃奎博表示，國民黨本來就採取「親美」路線，也認為美國是維繫台灣安全的最重要因素，只是不會為了「親美」而犧牲國家人民的重要利益。

黃奎博強調，如果使用瘦肉精在台灣社會造成極大食安疑慮，國際上絕大多數國家也不接受含瘦肉精的產品，國民黨實在沒有理由為了配合美國，而與不顧民眾食安疑慮。

黃奎博另強調，國民黨中央與美國在台協會（AIT）聯繫順暢，除了國民黨大陸事務部及國際事務部和美國在台協會保持業務溝通外，必要時，雙方重要人員也會透過電話或電郵聯繫，「如果有人硬要炒作美國不與國民黨接觸，又不相信國民黨的說法，那就去問美國在台協會好了。」

對於有部分人士批評國際事務部對美歷練與人脈不足，造成國民黨對美關係的退步，國民黨務人士駁斥，這樣的說法是對黨務運作不了解之故，國際事務部主任李大中與兩名副主任方天賜、何志勇均為留學美、英相關領域的博士，學有專精，也具有外交領事人員資格，或美國名校訪問學者的資歷，專業能力及對外交流經驗俱，皆為一時之選。

外界也關切國民黨何時在華府設立駐美代表處，國民黨務人士表示，在華府設立代表處是目前努力的方向，資金絕對是一個要考慮的因素，而更重要的是，有能力傳遞國民黨訊息的人能勤跑美國，現在疫情期間則透過網路方式保持雙邊聯繫。

至於外界關心國民黨可能的駐美人選，該名黨務人士指出，黨內有人建議由具有對美政學界交流實務經驗的中生代，或剛退休並且能全職擔任的專業人士出任，但目前仍未有定論。

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