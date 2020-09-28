藍委質疑52億防疫經費淪蘇貞昌私房錢　國民黨：有金庫、不做事

▲國民黨諷刺蘇貞昌「有金庫，不做事」。（圖／翻攝自Facebook／國民黨）

記者黃巈禾／台北報導

國民黨立委賴士葆日前質詢時指控，行政院書面報告中，行政院主計總處主計長朱澤民幫行政院長蘇貞昌在紓困預算內編了一筆52.8億的「公務私房錢」。國民黨28日再酸，有金庫，不做事。

國民黨在臉書以《紓困3.0給蘇貞昌52億私房錢 衛福部是院長小金庫？》為題表示，現在立法院正在審查紓困3.0特別預算，被賴士葆抓包，衛福部編了一筆52億元經費，預算說明僅模糊的表示這筆錢用在「因應疫情變化，辦理相關防治工作」，不清不楚的說明內容，根本看不出來這筆錢用在哪裡，要立委如何監督？難道這筆錢根本就是編來給蘇貞昌花用的私房錢？

國民黨指出，朱澤民在議場公然說謊，說賴士葆把5.2億的獎補助費看成52億，預算書白紙黑字，這根本就是兩筆不同的預算，朱澤民在國會殿堂，公然說謊欺騙立法委員、誤導國民，甚至連不同數字都能搞錯，看不懂預算書還能擔任主計長？

國民黨提到，衛福部自己也承認，確實編列52億經費，由行政院統籌運用，若行政院需要經費，可以直接編在行政院的預算下面，為什麼要透過衛福部編列一筆52億預算，給行政院統籌運用？政府預算都是人民的納稅錢，甚至有預算是透過舉債而來，若預算項目不能透明確實，未來立法院根本無法監督預算執行結果，黑箱施政已成蔡政府的常態。

國民黨還說，過去就曾質疑，紓困1.0和2.0預算沒拿出成效，現在紓困3.0硬是編列2100億特別預算，預算內容像是為了消化掉這筆錢，不得不用一些模糊的說明硬把經費編列進去，胡亂編列就是把人民的血汗錢丟進水裡。