台灣漁船與日本公務船擦撞　國民黨籲：遵守漁業協定

▲蘇漁籍「新凌波236號」漁船陳姓船長，遭日本公務船衝撞致船艏破損。（圖／記者游芳男攝）

記者蕭羽耘／台北報導

蘇澳籍繩釣漁船「新凌波236號」，27日許在釣魚台西方12浬處起網作業時，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏。目前外交部仍在釐清撞船主因，台日雙方各說各話，國民黨28日呼籲，日方在與中華民國的友好基礎上，繼續遵守馬政府時期簽訂的「台日漁業協定」。

「新凌波236號」於21日從南方澳出海，但在27日於釣魚台，遭日本海上保安廳公務船PS-32擦撞船艏，造成右舷裂損，所幸當時動力並未受損且無進水等危險狀況。不過，日方公務船一度要求小艇登檢，此舉動引發不少人不滿。

對此，外交部長吳釗燮28日在立法院答詢時表示，昨天接到資訊後，為確保漁民權利，馬上找海巡署的船到那邊，也和漁業署保持密切溝通，今早6時已護送漁船回台，目前還需釐清事實。台灣日本關係協會秘書長郭仲熙補充，目前雙方各說各話，海巡署蒐證回來後還要再調查。

國民黨則主張，在與中華民國的友好基礎上，呼籲日方繼續遵守馬政府時期簽訂的「台日漁業協定」，強調國民黨珍惜與日本政界長期的友誼，盼日方應該謹慎處理此節，日後避免再生枝節，造成雙方民間的誤會。

國民黨指出，釣魚台周遭水域本為我漁民合法捕魚場域，呼籲我方政府立即透過外交管道，迅速釐清事件原委及相關責任歸屬，並儘速向國人說明為何日船會與我方漁船在釣魚台水域發生擦撞？以及當時政府護漁措施為何？強調民進黨政府有責任確保，我國釣魚台水域漁權與漁民人身安全。