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李來希突然注意餐廳用美牛　王浩宇：菜單有寫而且「你點最貴的」

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▲▼李來希。（資料照／記者周宸亘攝）

▲李來希突然注意到常去的餐廳使用的是美牛。（資料照／記者周宸亘攝）

記者林彥臣／綜合報導

台灣即將在明年開放進口含有瘦肉精的美豬，相關議題成為立法院與各地議會的重點攻防焦點，民進黨籍民意代表為了替政策辯護，也把過去國民黨開放瘦肉精美牛拿出來當相罵本。「全國公務人員協會」前理事長李來希在臉書發文表示，最近才注意到常去的餐廳使用美牛，卻被桃園市議員王浩宇酸，菜單有寫「而且你點最貴的」。

李來希27日發文表示，今晚才注意到往常去的餐廳使用的是美牛，原來多年來無形中已經被迫吃了含萊克多巴胺的美國牛肉，豬肉則仍然是用台灣豬，明年一月一日之後呢？「難怪我的心悸越來越嚴重」，明年開始美豬進關，是不是又會在無聲無息中使用含萊克多巴胺的美豬？現在心悸，明年心率不整，然後呢？想到就頭皮發麻！

網友在李來希的臉書上留言表示，「現在只能改吃素自求多福了！」、「慢性自殺」、「蘇院長會說你去美國留學時吃了不是沒事？」、「無奈，只好拒買牛豬，拒外食」、「不要吃肉了，顧命要緊」。

▲▼李來希的發文被王浩宇截圖。（圖／翻攝自李來希臉書）

▲李來希的發文被王浩宇截圖，菜單前四項肉品，都註明來源是美國。（圖／翻攝自李來希臉書）

王浩宇將李來希的發文截圖下來表示，「上面明明有寫，而且你一點就點最貴的」。由於李來希的拍下的菜單上，有明確標示肉品的產地來源，其中前面四項最貴的，都是來自美國的牛肉。

網友在王浩宇的臉書留言表示，「不是要縮衣節食嗎」、「心悸不去看醫生，上網發文怪美牛，早晚猝死」、「反美豬牛是工作，吃美牛是生活」、「文盲可以考公務員？」、「現在在怪馬英九嚕」。

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