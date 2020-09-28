郝柏村穿制服燦笑！二兵雙手貼緊大腿「面有難色」　老鳥笑回3字

▲郝柏村露出慈祥笑容與二兵談話。（圖／網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者施怡妏／綜合報導

前行政院長郝柏村於3月30日病逝，享嵩壽101歲，許多軍人至今仍懷念「郝伯伯」的治軍風範，有網友貼出一張郝柏村與基層官兵們對話的老照片，只見郝柏村一人笑開懷，與他對談的官兵雙手貼在大腿，看起來相當緊張，原PO因此感到好奇，「他們當年在講什麼呢？」

原PO在「爆廢公社」貼出一張照片，照片中郝伯伯露出慈祥的笑容，與一位剛下部隊的二兵談話，背後站著一排部隊長官，二兵的其他同袍也在現場。但是除了與郝伯伯對話的二兵之外，其他人都露出為微笑，看起來相當輕鬆，只有那位二兵繃緊神經，雙手貼在大腿站得直挺挺，眼神直視著郝伯伯。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO不禁感到好奇，二兵面有難色的模樣，跟身旁的同袍們形成對比，「有人知道當時到底在談論著什麼嗎？」許多網友猜測，「口音太重，聽不懂很尷尬」、「四星上將視察二兵真的超難得的畫面」。還有老鳥表示，「這張照片是在金門拍攝的，當年郝伯伯年代就操的要死，這種場合都是虛寒問暖，當年常視察金門到我都怕了。」

▲郝柏村於本月23日舉行紀念追思會。（圖／記者李毓康攝）

許多老鳥紛紛笑回，「一定是簽下去」、「要不要加入國軍」、「志願留營表」、「給他一張志願留營表」、「那個二兵說部隊吃的好，穿的好，個個學習情緒高；郝就說人事官給他自願留營表」、「簽了沒？」、「當兵那麼好，繼續留下來當兵」。

有網友想起電影《號角響起》的片段，軍長問在部隊好還是在社會好，見阿兵哥答「當然部隊好」，立刻要師長「給他一張志願留營表，叫他馬上填！簽下去！」「簽下去」表示由義務役轉自願役，也就是改當職業軍人，當兵時若長官給你志願留營表要你簽下去，心中一定是千百萬個不願意。