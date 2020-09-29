現在教召變硬了！解召弟兄嘆「下一梯保重~」　操課菜單曝光

▲示意圖，與本文無關。（圖／國防部發言人粉絲專頁）

記者周亭瑋／綜合報導

原本教召給人「爽過夏令營」的印象，然而最近不少弟兄進去後，錯愕直呼變超硬，一名網友就發文分享操課內容，表示子彈從早打到晚，也有新裝備加入，而終於解脫的他忍不住喊話，「下一梯教召人員...保重。」

網友在PTT吐槽，「各位以前在網路上看到的教召心得，基本上只有部分可以參考了，說好的電影看到飽...沒有；說好的帶2、3本書，看完一本都很難，唯一的好處是，現役的幹部不會有人對你幹幹叫，大多是拜託你，請你幫幫忙，很客氣的口氣。」

他指出，現在操課都是操好操滿，子彈從早打到晚，「管你開單發、三連發，還是Auto，打到你爽歪歪，很意外有新裝備加入，全副武裝夜行軍配夜視鏡，本來以為很難睡，但睡袋卻意外舒服，有一些教召兩次以上的，都說跟以前差超多。」

▲網友分享教召心得。（圖／翻攝自PTT）

另外，近日由於中共解放軍機一再擾台，甚至數次飛越台海中線挑釁，讓不少人關心起除役年齡與徵召問題。對此，國防部長嚴德發表示，國軍現行常備部隊以志願役為主，而後備軍人的編管結構有三層，包括志願役、一年期的義務役、四個月的軍事訓練役，「就作戰需求而言，當然希望能夠教召戰力越強的後備軍人參加常備部隊。」

嚴德發也提到，「有關後備戰力改革已經在規劃研議，包括教召次數、天數、後備裝備、訓量都在已在檢討，目前已接近完成規劃階段，未來國防部會對外公布。」