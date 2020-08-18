男星開直播「列車迎面撞」崩潰大叫慘死！嫩妻闖平交道　驚悚畫面曝光

記者詹雅婷／綜合報導

羅馬尼亞29歲男星普斯提塢（Tavy Pustiu）與妻子一同駕車外出，當時在車上開直播，邊聽音樂、邊抽菸，看似很沉浸在其中。不料，因為妻子闖了平交道，列車就這樣朝著2人衝了過來，儘管他當場放聲大叫，但仍無法化解眼前危機，車身遭到列車正面撞擊，他當場身亡、妻子受傷，而當時正在直播的畫面意外記錄下他生前的最後一刻。

太陽報報導，普斯提塢夫妻倆當時行經普拉霍瓦縣普洛耶什蒂市一處平交道口，在2人享受音樂之際，他則是開著直播，不時與老婆進行眼神交流，甚至一度把直播鏡頭轉向才24歲的妻子，抽著菸的他也露出開心微笑。只不過，這一切的心情在下一刻由享受轉變為驚恐。

畫面顯示，就在妻子身體稍微前傾、望向左右兩側時，普斯提塢發現列車直衝而來，儘管他放聲大叫，但一切已經來不及。列車直直撞上小倆口所駕駛的白色轎車，普斯提塢所乘坐的副駕駛座一側完全被撞爛，安全氣囊瞬間爆出。

當地警方發言人表示，此次事故發生原因為違反交通規則，普斯提塢當場死亡，擔任駕駛的女子傷重命危，目前正在與死神搏鬥。

只不過，就在普斯提塢過世的前一個月，他曾在臉書說，「總有一天，錯誤的列車會把你帶往正確的目的地。」如今回頭看當時的這句話，令人感到相當難過。

▼羅馬尼亞29歲男星普斯提塢（Tavy Pustiu，左）。（圖／翻攝自臉書／Tavy Pustiu）