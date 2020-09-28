　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台中流感疫苗10/5開打　高中職老師、居家保母納入免費接種

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台中市衛生局宣布流感疫苗10/5開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中市衛生局宣布流感疫苗10/5開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市去年流感併發重症確診數196人，其中有160人沒有施打流感疫苗。台中市衛生局28日召開記者會宣布今年流感疫苗10月5日開打，市政府今年除採購73萬7400劑四價公費流感疫苗供5大族群接種，更擴大採購超過萬劑疫苗免費提供高中職教師、非公費對象的居家托育人員，以及19至49歲中低收入戶家庭接種，加強各族群防護力。

衛生局表示，接種流感疫苗可預防40%到60%流感感染率，可避免70％以上的死亡跟重症秋冬流感高峰期即將到來，加上新冠肺炎疫情仍未停歇，有醫師認為流感病毒和新冠病毒引起的症狀有部分類似，其他國家都已出現流感跟新冠病毒同時感染的病例，呼籲民眾今年務必施打流感疫苗，讓醫師更準確診斷病情。

衛生局長曾梓展表示，今年台中市公費疫苗施打對象除了滿6個月至國小入學前幼兒、小一到高中職及五專三年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、50歲以上及具潛在疾病者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒托育機構人員5大族群，市府教育局另採購1萬劑疫苗，讓全市高中職以下的教師和學生可以一同在學校接種疫苗；社會局則採購900劑疫苗提供非公費對象的居家托育人員接種。

此外，為了照顧弱勢族群， 市府也特別編列經費購買近千劑流感疫苗，由全市30家衛生所提供設籍台中市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打。

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
水電師傅公開「省電大絕招」！6撇步曝耗電魔王
公車底部「竄出白手」猛抓！驚恐11秒畫面嚇傻網...真相曝光
收到小鬼中秋驚喜…女星回送「紙紮潮椅」被淚讚
打嗝4天！他壞壞「邊衝刺邊ㄜ」超崩潰　最後一刻…驚現神奇效果
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台中流感疫苗10/5開打　高中職老師、居家保母納入免費接種

台中市食安處抽驗糕餅食材　277件產品全數合格

「台式新浪漫月圓人團圓」活動熱鬧登場　黃偉哲歡迎來台南嚐美食抽大獎過中秋

台中「集體中毒」擴3校130高中生！交叉比對菜色…泡芙最可疑

台中學生疑集體食物中毒案人數破百　再添1校52生

反對瘦肉精開放　盧秀燕：立場始終如一　捍衛民眾健康

全台第一家文藝惜食餐廳在新北　「Daily常日書房」文青也惜食

全程26道古禮！新北大觀書社928祭孔大典　侯友宜長袍馬褂任主祭

台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

清新花藝家Mandy快閃萬里國小　超療癒花束「留心」攜手敬師

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

楊謹華下廚放話「失敗了不姓楊」！　鄭元暢diss她：廚藝跟我一樣爛ＸＤ

柯佳嬿痛失小鬼…後台抱賈靜雯哭了　被Cue「舊愛王柏傑」許光漢暖救援！

男拾獲筆電報警反變竊盜嫌疑人　無奈PO網直呼：再也不雞婆！

竹內結子驚傳輕生身亡！　被發現陳屍家中…享年40歲

金鐘55／紅毯5帥各個高顏值！　許光漢.王柏傑「戴啾啾」炎亞綸「超閃西裝」

台中流感疫苗10/5開打　高中職老師、居家保母納入免費接種

台中市食安處抽驗糕餅食材　277件產品全數合格

「台式新浪漫月圓人團圓」活動熱鬧登場　黃偉哲歡迎來台南嚐美食抽大獎過中秋

台中「集體中毒」擴3校130高中生！交叉比對菜色…泡芙最可疑

台中學生疑集體食物中毒案人數破百　再添1校52生

反對瘦肉精開放　盧秀燕：立場始終如一　捍衛民眾健康

全台第一家文藝惜食餐廳在新北　「Daily常日書房」文青也惜食

全程26道古禮！新北大觀書社928祭孔大典　侯友宜長袍馬褂任主祭

台南長照人力不足　陳怡珍籲充實長照人力鼓勵年輕人投入長照職場　

清新花藝家Mandy快閃萬里國小　超療癒花束「留心」攜手敬師

美軍將在阿拉斯加部署「150架隱形戰機」　在北極圈壓制俄羅斯

越純粹越珍貴　亞帝芬奇鑽石歷經時間淬鍊方能閃爍

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

地方熱門新聞

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

農夫找到比人大白菇！網嚇：底下有屍？

免費蒜泥裡加料！小六女童倒醬油攪拌

台中集體中毒擴130高中生！泡芙最可疑

桃園一牧場　發生兔子咬斷小男童手指

桃園馬路設減速平台！網見方格笑歪

全聯無印良品店　全台第一家開在嘉義

與友半夜吵架　女從三地門走到內埔迷途

將軍火音樂節15分鐘花火嗨翻全場

中秋親子來新竹共遊設計展

桃園本土登革熱再添1例　為50歲筍商

台中學生疑集體食物中毒人數破百

外籍泳客泳渡日月潭　讚台灣防疫

台越中秋傳說故事差很多　黃英貴有感

更多熱門

相關新聞

台中市食安處抽驗糕餅食材全合格

台中市食安處抽驗糕餅食材全合格

本周就是中秋節，台中市食品藥物安全處針對市售月餅及餡料、烤肉組合及餐飲業者，抽驗月餅成品、鹹蛋黃等各式月餅餡料，魚肉、蔬菜等各類烤肉用食材，以及飲料、醬料等共277件產品，結果全數符合規定。

台中集體中毒擴130高中生！泡芙最可疑

台中集體中毒擴130高中生！泡芙最可疑

台中學生疑集體食物中毒人數破百

台中學生疑集體食物中毒人數破百

沙鹿店3層獨棟貓房　連假住宿首選

沙鹿店3層獨棟貓房　連假住宿首選

盧秀燕重申　反對瘦肉精開放

盧秀燕重申　反對瘦肉精開放

關鍵字：

流感疫苗台中接種新冠肺炎105

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

鬼鬼收到「小鬼送的最後禮物」！

老公不在家！公公站媳婦門口「拔菇菇」

花蓮民宿泡澡！女子浴池內見到眼鏡蛇

柯佳嬿金鐘滑手機被抓包 「委屈留言」笑翻網

他激戰空姐小三90分鐘　妻發文一看心碎

睡不著？上床前2hrs吃「好眠水果」一覺到天亮　營養師：還會變瘦

前奏才剛下...田馥甄中斷演出腿軟蹲台上

伊能靜兒子做自己　曬「粉紅紗裙照」

小鬼託夢《玩很大》！　紅隊鼻酸

即／近百輛重機包抄水產行！現場開火烤「逼車蛤蠣」

Gino爆「我們其實不被允許同台」！

安心國旅每人1千元補助確定持續到10月底

撞重機水產行90字道歉　網一看更怒

小鬼「委託潮牌」送禮…李千那打開崩潰

路肩超車撞重機！水產行「13字回應」遭網灌爆

更多

最夯影音

更多
柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020

柯佳嬿再封視后！感謝坤達「一直包容我」　《想見你》奪4獎..許光漢台上感性：祝福2020
金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

金鐘55好笑、感人全在這！！　3分半帶你看完所有精彩亮點

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

7旬母「3兒成植物人」苦撐家計　淚盼能起身說話：不知該有多好

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

田馥甄演唱會DAY2　「揭開無人知曉的自己」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

Lulu《大熱門》「槓龜4次」認：有小情緒！　吳宗憲曝小鬼10集《玩很大》「報明年金鐘」

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面