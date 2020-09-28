台中流感疫苗10/5開打　高中職老師、居家保母納入免費接種

▲台中市衛生局宣布流感疫苗10/5開打。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市去年流感併發重症確診數196人，其中有160人沒有施打流感疫苗。台中市衛生局28日召開記者會宣布今年流感疫苗10月5日開打，市政府今年除採購73萬7400劑四價公費流感疫苗供5大族群接種，更擴大採購超過萬劑疫苗免費提供高中職教師、非公費對象的居家托育人員，以及19至49歲中低收入戶家庭接種，加強各族群防護力。

衛生局表示，接種流感疫苗可預防40%到60%流感感染率，可避免70％以上的死亡跟重症秋冬流感高峰期即將到來，加上新冠肺炎疫情仍未停歇，有醫師認為流感病毒和新冠病毒引起的症狀有部分類似，其他國家都已出現流感跟新冠病毒同時感染的病例，呼籲民眾今年務必施打流感疫苗，讓醫師更準確診斷病情。

衛生局長曾梓展表示，今年台中市公費疫苗施打對象除了滿6個月至國小入學前幼兒、小一到高中職及五專三年級學生、醫事及衛生防疫相關人員、50歲以上及具潛在疾病者、孕婦及6個月內嬰兒父母、幼兒托育機構人員5大族群，市府教育局另採購1萬劑疫苗，讓全市高中職以下的教師和學生可以一同在學校接種疫苗；社會局則採購900劑疫苗提供非公費對象的居家托育人員接種。

此外，為了照顧弱勢族群， 市府也特別編列經費購買近千劑流感疫苗，由全市30家衛生所提供設籍台中市19歲到49歲低收、中低收入戶家庭成員施打。