台中「集體中毒」擴3校130高中生！交叉比對菜色…泡芙最可疑

▲台中「集體中毒」擴3校130高中生！食安處採檢送驗。（圖／台中市食安處提供）



記者許力方／綜合報導

台中市爆發集體食物中毒事件，文華、衛道高中74名住宿生吃完晚餐後，陸續發燒、腹瀉，疑似食用同樣的餐點後不適，團膳公司隨即遭勒令暫停營業、採檢送驗。2天後，豐原高商也向教育局通報，有52名學生也在25日食用同樣的晚餐後不適，人數暴增至130人。食安處指出，若檢出病原菌，可依《食安法》處最高2億元罰鍰。

文華高中、衛道中學26日上午傳出有74名住宿生在食用北區一家餐盒工廠供應的晚餐後，分別有43、31人陸續出現發燒、腹瀉、頭痛等疑似食物中毒的症狀，其中有2人留院觀察中，其餘皆出院返家。食安處獲報後立即啟動調查，派員前往廠商稽查，採集食餘、環境及人體檢體送驗。

食安處初步調查，24、25日晚餐均由該公司供餐，學生於24日晚間9時、25日晚間10時出現不適症狀。未料28日上午豐原高商也通報，有52名住宿生出現不適，且也跟前2校學生一樣食用同樣的晚餐，懷疑是24、25日的晚餐出現問題，疑似食物中毒人數瞬間暴增至130人。

食安處指出，經進一步交叉比對菜色，發現3校相同的菜色分別為24日的「香草泡芙」、「海帶三絲」、「青江菜」、「珍珠奶茶」；25日則是「孜然肉片」、「油菜」、「香菇雞湯」等，其中有家長反應，小孩吃了泡芙說酸酸的，由於泡芙為另一家烘焙業者提供，食安處也要求停業3天。

至於確實原因，食安處表示，檢驗最快4周後出爐，若食餘檢體檢出病原菌，將依違反《食安法》第15條及第44條，處6萬元以上、2億元以下罰鍰；若人體與食餘檢體均檢出相同病原菌，依違反《食安法》第49條，移送司法偵辦。

►餓了嗎？氣炸鍋炸物享樂組一鍵下單送到家！