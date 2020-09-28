北市自駕巴士來了！即日起開放預約免費試乘　行經台北101、永康街

記者袁茵／台北報導

為補足夜間公共運輸缺口，解決公共運輸駕駛人力不足問題，台北市信義路公車專用道夜間自駕巴士測試，歷經7個月準備與測試工作後，將於9月30日開放民眾試乘體驗，並即日起開放報名，全程免費，運行路線包括台北市信義路－中山南路口至信義路－基隆路口之公車專用道等，行經台北市信義路重要商業中心。

台北市資訊局表示，本次自駕巴士試乘體驗採「網路預約報名機制」，即日起開始接受報名，全程免費，歡迎民眾搶鮮體驗試乘，運行路線為台北市信義路－中山南路口至信義路－基隆路口之公車專用道，自駕路段雙向總長8.5公里，並依公車站點劃分為6個試乘體驗路段，途中行經台北市信義路重要商業中心，包含台北101、通化夜市及永康街等地區。

▲自駕巴士。（圖／台灣智駕公司提供）

台北市資訊局說，信義路自駕巴士實驗計畫自2月18日核准通過，次日起進行為期一年三階段的實驗：第一階段前置整備工作於2月開始，含建置高精地圖、智慧路口設施、充電站與路側安全告示牌面等工作執行；第二階段為車輛上路運行測試，測試期間自5月底至今，進行自駕軟硬體系統、高精地圖、號誌資訊以及智慧路口感測等調校與整合；第三階段將於9月30日開放民眾體驗試乘，共同檢視自駕技術並評估拓展公共運輸服務的可能性。

關於預約自駕巴士方式，市民可在台灣智駕JOBUS網站預約專網上面進行預約，選擇所要搭乘區段頁面、人數及日期，並進入資料頁面並填寫姓名、所在地區、電話及信箱即可完成預定。信箱將會收到含QR code的試乘體驗券，當日持試乘體驗券及悠遊卡電子票證至現場搭乘即可。

▲北市信義路自駕巴士試乘開放預約。（圖／台北市資訊局提供）

考量體驗品質，滿車最多可搭乘15位預約乘客（含12個座位與3個站位），一次預約至少1人，至多5人，試乘體驗路線分6區段，車輛會在前5分鐘到達站點並準時發車，平日0時30分制2時30分，首班車資訊為0時30分從台北101（信義路）公車站牌至信義敦化公車站，末班車為2時由信義敦化至信義光復站。

關於有民眾擔心自駕車如何應變突發狀況？台北市資訊局長呂新科表示，自駕必須把路況掌握住後，才能在運行過程中，透過完全自動化設備讓車子可以在定速定點巡航，中間路況有很多情境跟突發狀況，用多層次感應設備跟技術，掌握所有路況跟可能發生危機。

▲台北市資訊局長呂新科。（圖／記者袁茵攝）

呂新科提到，有預測到危險接近時，透過車載設備計算後，可做出應該有的停駛或轉彎、從自駕切換成手動駕駛，其切換速度僅0.2秒就能轉換成功，整個過程協作是非常複雜技術。過去發現傳輸時用4G線路延遲性比較高，導致某些路口回應的問題比較延遲，現在剛好使用5G做基礎建設，讓智慧街口狀態快速反應。

【自駕巴士試乘體驗資訊】

自駕巴士試乘體驗報名網址

自駕巴士試乘體驗時間：平日（週一至週五）凌晨00:30-02:00；每週四凌晨為設備保養維修日不開放民眾預約試乘

自駕巴士試乘體驗路段：信義路全線6路段（台北101至信義杭州）

▼5G自駕巴士試乘體驗路線。（圖／台北市資訊局提供）

▼北市信義路自駕巴士試乘開放預約。（圖／記者袁茵攝）