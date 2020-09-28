再揪黑心業者！網售醫療口罩...大陸貨補MIT鋼印扣47萬片

▲大陸劉姓男子自大陸進口口罩蓋鋼印偽造成台灣製在網站銷售。（圖／記者楊熾興翻攝）

記者楊熾興／桃園報導

大陸地區33歲劉姓男子夥同大陸地區共犯，於「蝦皮」網站開設賣場，宣稱有賣醫療級口罩，卻自大陸進口兒童及成人口罩至台灣，並於口罩上加蓋「Made in Taiwan」鋼印後，冒充為台灣生產的合格醫療口罩，販售給不特定買家，桃園地檢署接獲檢舉28日指揮市調處調查官，持搜索票在桃園市平鎮區倉庫搜索，當場扣得口罩269箱、47萬餘片，全案以涉犯藥事法、詐欺等罪嫌移送法辦。

▲▼桃園檢方接獲檢舉前往倉庫查口47萬餘片。（圖／記者楊熾興翻攝）

桃園檢方表示，劉男於今年8、9月間夥同年籍不詳之大陸地區共犯，自大陸地區上海市進口兒童及成人口罩至台灣，存放於劉男承租、位在桃園市平鎮區某處民宅倉庫，並於口罩上蓋印「Made in Taiwan」鋼印後，將口罩置於印有「舒○公司」及「國家標準CNS14774、CNS14775、產地：臺灣、製造商地址：新竹縣新豐鄉○○路○段○巷○號」等字樣之紙盒內，冒充為台灣生產之合格醫療口罩，販售與不特定買家。

桃園地檢署吳明嫺檢察官指揮偵辦，並於今日指揮市調處調查官，持搜索票前往上址倉庫搜索，當場扣得印有「Made in Taiwan 」鋼印之成品15箱。計50,850片，未上鋼印之口罩有127箱，計376,900片，共計查扣142箱約427,750片口罩，另有外包裝紙盒4箱。

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