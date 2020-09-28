縣市總體競爭力　新竹市5年連爬8階拿第一　台中六都進步最多

▲新竹市躍升總體競爭力第一。（圖／新竹市政府提供）

記者蕭羽耘／台北報導

2020年縣市總體競爭力評比出爐，有「天龍國」之稱的首都台北市，今年首次讓出第一名的寶座，敗給5年狂升8名的新竹市。值得注意的是，新北市上升1名來到第三，台中市與桃園市擠進全台前5名，台中則是六都中進步最多的城市。

根據《遠見》統計2020年縣市總體競爭力評比，今年前十名的陣容變化不大，依然呈現大都會和非六都小城市各擁半邊天的均勢狀況。

根據調查結果，長年盤據龍頭的台北市，首次讓出冠軍寶座；而人口僅45萬的新竹市，排名從2015年的第八名一路竄升至第一，也終止了「天龍國」台北市連霸的紀錄。

至於六都其他城市，台中市直升4名，躋身第四進步最多，其中表現亮眼的類別有教育與文化排名第二，經濟與就業和醫療衛生排第四等。

新北市和桃園市各晉升1名，分居第三及第五，台南市與去年持平排名第七。2019年排名第12名的高雄市，掉到第16名，排名居六都之末。

其餘縣市整體排名中，屏東縣由2019年的第17名成長至第12名，基隆市從第19名竄升到第14名，進步幅度最大，名次分別前進5名。南投縣也從第14名降至第18名，退步較多。

▼2020年縣市總體競爭力評比排名。（圖／遠見提供）