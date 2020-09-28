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捷報！國際數學奧林匹亞競賽　台灣代表隊奪3銀3銅　

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▲▼國際數學奧林匹亞競賽 我國獲3銀3銅。（圖／教育部提供）

▲國際數學奧林匹亞競賽我國獲3銀3銅。（圖／教育部提供）

記者許展溢／台北報導

教育部國教署今（28日）表示，我國參加由俄羅斯主辦的2020第61屆國際數學奧林匹亞競賽，傳來捷報，在105個國家、616名參賽學生中，我國共獲3銀3銅。其中以武陵高中三年級學生張正穎表現最佳，獲個人排名第59名，代表隊整體表現亮眼。

國教署表示，我國代表隊由10多位教授組成輔導團隊負責培訓，經由初賽、複賽、選拔營及決賽等過程，選出6名學生代表參賽。代表團由中央大學教授洪盟凱擔任團長，交通大學助理教授高竹嵐及台師大副教授林延輯分別擔任領隊及副領隊。

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國教署提及，今年受嚴重特殊性肺炎疫情影響，原定在俄羅斯聖彼得堡舉辦的賽事，改由各國自行辦理境內考場，我國於台中全國大飯店與世界各國同步辦理。此外，為使代表隊參賽順利，多位歷年國際數學奧林匹亞競賽獎牌得主、目前均就讀於台大的大學生獲邀擔任觀察員，提供經驗協助，包括2017年銀牌得主李雙言（數學系）、2018年銀牌得主林庭風（資訊工程學系）、2014年銅牌及2015年銀牌得主吳邦誠（資訊工程學系）；另外，4位就讀國外大學、但因疫情返國的前國手，也受邀隨隊協助競賽試題翻譯及成績仲裁等工作。

▲▼教育部。（圖／記者崔至雲攝）

▲教育部表示，本項競賽對增進數學教學與學習有很大助益。（圖／記者崔至雲攝）

為獎勵學生優異表現，教育部訂有「參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法」，本項競賽獲金、銀、銅牌獎者，可保送大學院校各本學系或推薦進入大學院校各學系。獲榮譽獎者可推薦進入大學院校各本學系。另外，金、銀、銅牌獲獎者還可分別獲得教育部頒發20萬元、10萬元與5萬元獎學金，同一年度獲同一學科或不同學科2種以上獎項者，以最高獲獎額辦理。

國教署指出，國際數學奧林匹亞競賽是目前我國所參加的奧林匹亞競賽中規模最龐大者，自2008年起參賽國已超過100國，我國自1992年起參賽，累計至今年已獲得41金、94銀、30銅及8面榮譽獎。教育部表示，本項競賽對增進數學教學與學習有很大助益，同時也可促進台灣與國際交流，拓展學生國際視野，未來將持續選、培訓優秀學生參賽，爭取榮譽。

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