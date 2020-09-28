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大湖農工老師一當28年「以校為家」幫偏鄉　5度參賽獲師鐸獎

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▲▼大湖農工林明錚獲師鐸獎。（圖／記者許展溢攝）

▲林明錚說以校為家，希望帶領偏鄉孩子能夠有競爭力。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今（28日）在陽明山中山樓舉行。苗栗大湖農工老師林明錚獲師鐸獎，他是農家子弟，當年一邊工作一邊讀書，服務的第一所學校就是大湖農工，至今28年「以校為家」，要把獎項獻給90歲的母親。

林明錚出身農家，在父母鼓勵下繼續升學，更幸運每個求學階段，都遇到影響他一輩子的好老師，高職畢業馬上就業，白天工作，晚上苦讀考上師大。他說每天能和偏鄉學子一起成長茁壯，成為學生生命中的貴人，這是快樂也很有成就感的事，下課後留在學校培訓選手、陪伴孩子精進技能，數十年如一日。

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林明錚表示，時時提醒自己，如何縮短城鄉差距，讓偏鄉的孩子也有競爭力，思考著如何加強孩子的術科實作能力、問題解決能力、創造思考能力、感恩惜福與自我反省的能力，希望這些帶著走的能力，讓選讀技術型高中的偏鄉學子，也能有出人頭地的一天。

林明錚說自己「以校為家」，帶領偏鄉學子進行創意漆作，從校園到社區，接著開始參加各種競賽，從一勝難求到創造全國紀錄，甚至連續5年榮獲全國學生技藝競賽金手獎第一名的榮耀，在師生的努力中，見證到教育改變的力量。另外，林明錚透露，今年是第5度參加師鐸獎競賽，雖一度要放棄，但在學校鼓勵下再努力一次，終於獲獎，要把獎獻給90歲的媽媽。

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