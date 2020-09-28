最年輕師鐸獎得主33歲是他！印尼泗水服務7年：讓學生了解台文化

▲張紹恆在印尼泗水台灣學校服務邁入第7年。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

109年師鐸獎、教育奉獻獎及資深優良教師表揚大會，今（28日）在陽明山中山樓舉行。今年最年輕師鐸獎得主張紹恆33歲，當老師9年，7年前看到作家盧梭「湖濱散記」，啟發他想要突破現況，到印尼泗水台灣學校服務。

張紹恆畢業於台東大學教育系，代理老師2年一聘期滿，看到作家盧梭「湖濱散記」，感覺到自己喜歡教書，也為了突破現況，因此報考印尼泗水台灣學校，去了之後發現教學環境也很喜歡，待滿快7年，一直有個目標是「讓印尼學生更了解台灣文化」。不過，印尼新冠肺炎疫情嚴重，確診人數破20萬人，張紹恆今年7月底才回台灣，他說今年3月開始，學生和教職員都進行線上教學，這學期到寒假也是會採取此模式，除非疫情有變綠燈情況，才會再開放學生到校。

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線上教學和學生互動大幅減少，張紹恆提到，線上互動只能透過螢幕，要比以往更注意，因此會將螢幕拉到「雙螢幕」，一個授課，一個是學生視訊鏡頭，比較特殊的是，線上有可能學生眼睛在看螢幕，旁邊玩手機，改成全程開著鏡頭跟麥克風，至少可以知道學生有無在上課。

談到印尼疫情，張紹恆說，不害怕，但有跟同事討論，如果是在雅加達就會害怕，該地管控不好，慶幸的是泗水人口約270幾萬人，學校算是在近郊區，基本上減少出入，但還是會去信賴的百貨公司等地方採買必需品，印尼從4月到7月都像軟性封城管制，娛樂設施都沒開放，也因此每個老師都變成很厲害，有多的時間學習平成不能做的興趣，個個變成烘焙大師，幸好學校的台灣老師有將近30位，大家都能互相照應。

張紹恆表示，獲師鐸獎很雀躍，是教師界最高指標，一定很開心，但也多了警惕，不要自己因為得獎，就放棄再更精進專業部分，未來不管在國外還是國內，都會繼續努力。

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