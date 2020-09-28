勇警遭槍轟成植物人離世　姊姊跨界忍淚拿師鐸獎：力量是弟弟給的

▲呂翠鈴說，師鐸獎要獻給弟弟，會帶著他給的力量繼續在教育界奮鬥。（圖／記者許展溢攝）



記者許展溢／台北報導

23年前新北市板橋分局警員呂進全，清晨騎車巡邏遭歹徒追撞，被用土製手槍擊中腦部成植物人，9月18日辭世。他的姊姊呂翠鈴那年在美國念企業管理碩士，因此事改變人生，決心投入教育界用生命把每位小孩教好，現在是台南市安平區西門實驗小學校長，今（28日）獲師鐸獎殊榮難過的說，這份力量是弟弟給的。

呂翠鈴說，當年25歲的弟弟，巡邏遇到襲警奪槍案，歹徒從後面追撞機車倒地，弟弟要跟起身奮戰，歹徒竟用土製手槍擊中他腦部，當時和家人掙扎到底要繼續搶救？還是放棄？最終選擇讓他留下，就是希望還有一點機會，不過後來仍從此臥床23年，成植物人。

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呂翠鈴眼眶滿是淚水難過說，得知獲師鐸獎這一個月，弟弟卻在9月18日走了，現在會成為一位師者，就是因為弟弟帶給她的最大力量，想要用「生命影響生命，激發生命」，因為只有辦學，才能有機會帶好每個孩子，不要再有像弟弟、任何位執勤服務的夥伴受傷狀況。呂翠鈴回想，弟弟發生事情那年，在美國唸書碩士學位，出國前從事貿易5年多，原本回台後是要繼續專長企業管理相關工作，思考很久，「要用怎樣方式才能跟弟弟同在」，只有教育可以影響很多人，將每一位孩子帶好，而不是口號。

呂翠鈴87年開始投入陌生到不行的教職，2年後正式拿到正式教師，至今21年，擔任校長6年，就是相信基層教育可以把孩子教好，努力帶領老師發揮力量，在生命過程創造很多美好。呂翠鈴守護了弟弟23年，她說這份獎要獻給弟弟，是弟弟支撐著她心中力量，更相信弟弟若沒遇上此事，現在一定是非常英勇的警界夥伴，未來路上也會繼續帶著他夢想，一直在教育界奮鬥，師鐸獎要獻給他。