獨／錐心隱忍妻女被毒打凌辱　潑屎妹爸：難道要逼我走回江湖路保護家人

▲邱爸錐心隱忍想辦法還錢，更無奈感嘆：「難道要逼我走江湖回頭路才能保護妻女嗎？」（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪、黃宥寧／綜合報導

21歲邱姓女19日在信義區夜店被當街潑糞羞辱，她在臉書透露母親因債務問題，12日在新北市當街遭追債者打斷手、肋骨和腰椎全身多處骨折，連帶邱女遭當街潑糞也可能與討債集團惡行有關！24日晚間《ETtoday新聞雲》記者獨家訪問到與十大槍擊要犯薛球是麻吉的邱爸，他非常無奈指出，妻女分別遭到毒打與潑糞，他只能錐心隱忍想辦法還錢，「難道要逼我走江湖回頭路才能保護妻女嗎？」

▲19日在信義區當街慘遭潑屎的邱女，母親也在12日於新北市當街遭債主虐打，手腳肋骨腰椎都被打斷，歹徒下手相當兇狠。（圖／記者張君豪翻攝）

邱爸受訪時苦笑，沒想到債權人委託李姓計程車司機討債，李男從今年起，先後陸續在他住家、公司外張貼惡意恐嚇傳單，為了逼債甚至將他妻女照片印成傳單到處發放，讓左右鄰居議論紛紛，連公司房東都認為他整天被道上兄弟恐嚇實在「太嚇人」，硬逼他搬走導致公司無法繼續營業只好結束。惡意貼傳單、跟蹤、攔車恐嚇都認了，但對方竟過份到持球棒毒打妻子，他無奈說：「難道要逼我走江湖回頭路，冤冤相報才能保護妻女嗎？」

邱爸語重心長說：當初入獄時，兒子才剛上國中，妹妹（被潑糞邱女）才在念國小，服刑10年才假釋返家，也相當感謝妻子含辛茹苦辛苦扶養帶大兩個小孩，當他回家見到女兒已經亭亭玉立；內心充滿感動與愧疚，他服刑時存了一點積蓄，出獄不久聽到女兒要去考機車駕照，他陪女兒考完照，更花了8萬多元為女兒添購新機車，充分顯現暖爸的一面。

12日邱媽遭襲擊時，邱爸目睹一切，看到債權人教唆的小弟從妻子背後痛打邱媽，接著就是全身不停手的打，在救護車上邱媽虛弱問「為什麼我要帶氧氣罩，護理人員回她不帶缺氧會很危險，邱爸在旁瞬間眼淚直落，恨自己為什麼做不到保護妻子的責任。

對此邱爸表示，我是更生人，出獄後只想做好為人夫、為人父，用正當事業賺錢彌補妻兒，就這麼簡單而已，沒想到最後連保護好自己妻女都做不到，只感受到自己是很沒有用的男人，這種無奈誰能懂？而暴力虐打邱母的幕後主謀和成員迄今尚逍遙法外，讓全家人成天生活在恐懼之中處境堪慮。

採訪過程中，邱爸不斷接到昔日獄友、看到邱女兒遭襲，關心他的道上兄弟，甚至是竹聯幫東區某堂口老大的電話詢問狀況，但邱爸不斷強調，就是因為不想再用幫派方式處理事情，卻沒想到為了這幾十萬元債務，對方趕盡殺絕惡劣傷害妻女，讓他十分痛心，將近3個月以來，沒一天睡得好吃得好，眼神也不時流露出無助的樣子。

邱爸雖有幫派背景，但他說自己犯過錯，也因此入獄10年錯失照顧妻女成長最關鍵的時段，未來他不能再缺席，加上自己仍在假釋期間，真的無法和對方正面衝突，但邱爸出面承擔債務，也簽下本票制定還款計畫，對方迄今還每天傳訊、跟蹤騷擾他的家人，讓他不禁感嘆「幾十萬的債務有必要這弄成樣子？為什麼走正途居然這麼困難？」





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