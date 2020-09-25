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獨／起底潑屎妹爸黑歷史！最強要犯薛球是他麻吉　擁豐厚幫派人脈

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▲日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

記者黃宥寧、張君豪／綜合報導

21歲邱姓女子19日在北市信義區夜店樓下當街遭一名柯男潑屎，邱女母親12日於新北市住家樓下也遭討債集團持帶鐵釘角材、球棒虐打住院近一周，邱女父親對此相當感嘆，向《ETtoday新聞雲》記者表示，自己出獄後依追債者李男規矩，先後簽下兩張各5萬元本票，並積極籌措還款事宜，未料對方卻以如此不理性的手法追討。

但暴力討債集團卻禍及家人讓他實在忍無可忍，記者訪問邱爸當下，直擊中南部兄弟及竹聯幫大老慰問邱爸的電話不斷，這才掀開邱爸過去的黑歷史，但他卻深怕以假釋身分再涉足江湖事恐又身陷囹圄，再度失去與家人團聚的時光，看得出對家人關愛溢於言表。

訪談中，邱爸娓娓道來年輕時誤入歧途混跡江湖因而涉案，這當中包含非法油品買賣、偽造文書和恐嚇取財等，當時他遭判刑13年入獄，直到2018年4月服刑了10年，才聲請假釋獲准出獄，想好好金盆洗手享受天倫之樂。

邱當年入監在素有「天下第一監」的台南監獄服刑，台南監獄是專門收容重大刑案罪犯的監所，包含綽號「惡虎」、「新竹球」的十大槍擊要犯薛球也在南監服刑，不但是邱爸同房室友更是麻吉，至今與薛球家人還會寒暄問暖保持友誼。

▲邱爸與薛球家人仍會噓寒問暖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲邱爸與薛球家人仍會噓寒問暖。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲犯下多起持槍強盜、擄人勒贖等重大刑案，震驚社會被列為國內頭號槍擊要犯的53歲薛球，病逝在台南市立醫院，了卻一生。（圖／翻攝自東森新聞）

▲薛球犯下多起持槍強盜、擄人勒贖等重大刑案，震驚社會被列為國內頭號槍擊要犯。（圖／翻攝自東森新聞）

提到薛球，是台灣史上「大尾鱸鰻之一」，來自新竹橫山鄉的薛球，與兒時玩伴陳益華搭檔於90年代橫行全台，2人從闖空門、恐嚇取財，甚至持槍擄人勒贖，手段相當兇殘，更與當年張錫銘並稱為「南惡龍、北惡虎」。甚至犯下台中市前副議長張宏年3億元綁架案等數十起重大強盜案件，在道上闖出名號，警政署在當年還特別成立「獵虎專案」，全力緝捕薛、陳兩人，2人事後一路潛逃往大陸，直到2004年7月才終於被大陸公安逮捕，並在廈門拘留所蹲苦牢2個多月甚至幾乎天天被刑求，最後薛球遭遣返回台，於台南監獄服刑，恰巧服刑編號是0001號，更成受刑人口中的「天下第一號」，而入獄10多年的薛球在2019年8月因肝癌病逝於台南市立醫院。

邱爸在獄中為人「阿莎力」、耿直，結交了許多各路幫派獄友，據熟悉邱爸為人的朋友表示，直到現在薛球家人與邱爸都還有聯繫。邱爸出獄後，得知妻子在他入獄服刑期間，扛起家裡經濟，努力做房仲，甚至背負互助會遭人倒會債務，但卻因為自己仍在假釋期間，邱爸選擇低調在新北市開公司經營油品生意，想說按部就班每月清償妻子債務。

▲日前在北市信義區遭潑屎的邱女父親出面說明家人受威脅攻擊的過程。（圖／記者張君豪攝）

▲邱爸出示債權人將妻女照片印成傳單四處發放。（圖／記者張君豪攝）

只是沒想到昔日在江湖還算是個狠角色的邱爸，出獄後竟因妻子擔任互助會首被倒6、70萬元，遭到追債而妻子被毒打重傷，女兒更被當街潑糞羞辱，邱爸指出，他一定會還錢，但也盼望對方停止這樣的暴力討債行為，再給他們一些時間。

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