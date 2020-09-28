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水產小貨車狠逼重機　吃2罰單「危險駕駛+行駛路肩」吊牌3個月

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記者陳崑福／屏東報導

蔡姓男子駕駛自小貨車於台88快速道路擦撞鄭姓大型重型機車，導致鄭男受傷案，屏東警分局檢視行車紀錄器，確定自小貨車確有「惡意逼車」及明顯「違規行駛路肩」行為，已依交通管理處理條例先開出危險駕駛、行駛路肩兩張罰單，其中危險駕駛部分罰款6000元號以上2萬4000元以下；行駛路肩部分罰3000~6000元。

▲屏東警分局對水產行自小貨車駕駛開出危險駕駛、行駛路肩兩張罰單 。（圖／民眾提供）

屏東警分局對水產行自小貨車駕駛開出危險駕駛、行駛路肩兩張罰單 。（圖／民眾提供）

屏東警分局表示，檢視民眾提供行車紀錄器，發現蔡男駕駛自小貨車沿快速道路外側車道行駛至肇事附近，往右側路肩變換車道超車行駛，在超車後欲變換回外側車道時，擦撞到大型重型機車右側手把致肇事。

蔡姓駕駛明顯危險駕駛及行駛路肩行為，已依後依依道路交通管理處罰條開2張罰單，其中「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，處罰6千至2萬4千元以下罰鍰並吊扣車牌3個月；「行駛快速公路，未依規定使用路肩」，處罰3千至6千元以下罰鍰。

警方已另通知傳喚蔡男到案，計畫以他危險駕駛行為嚴重，觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑；以及同法185條以他法致生妨害公眾往來安全罪，最重可處5年以下有期徒刑，進行調查。

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