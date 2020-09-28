水產行小貨車駕駛慘了！警認證惡意逼重機　2罪偵辦最重可囚8年

記者陳崑福／屏東報導

南部一名重機騎士26日行駛台88線快速道路時，遭從路肩超車的水產行小貨車撞傷案，轄區的屏東警分局已對兩名駕駛製作簡單筆錄，但警方根據行車紀錄器發現自小貨車駕駛確有逼車危險行為，已再度發傳喚通知單進一步調查，如確有危險駕車行為，將依強制罪嫌函送法辦。

▲台88快速道路，大型重型機被撞倒在地 。（圖／民眾提供，以下同）

▲▼自小貨車、大型重型機車車禍。

屏東警方說，屏東縣萬丹鄉台88快速道路東向西（屏東往高雄方向）17.2公里處，於9月26日15時20分許發生交通事故；駕駛自小貨小的蔡姓男子沿台88線快速道路外側車道（東往西）行駛至肇事地點附近，往右側路肩變換車道欲超車行駛，而鄭姓男子騎乘大型重型機車沿台88線快速道路外側車道（東往西）於自小貨車前方直行，自小貨車向右側路肩超車後，欲變換回外側車道時不慎與大型重型機車右側手把擦撞肇事，所幸雙方送醫後都無生命危險，經測試酒測值均為0。

警方獲報後立即前往事故現場處理，26日及27日完成交通事故談話紀錄，雙方駕駛均已製作筆錄完畢，初步瞭解雙方車輛均未裝設行車紀錄器。

據悉，駕駛自小貨車的蔡男表示，超車時因內線還有車輛，不慎擦撞鄭男的大型重型機車；但鄭男表示，蔡男明顯惡意逼車，造成他摔車，還好他被擦撞後，迅速從快車道爬到最旁邊的避難道，手腳才受到擦傷而已，對方的行為太惡質。

警方則檢視目擊民眾所提供的行車紀錄器影像，發現該自小貨車駕駛人有「惡意逼車行為」及明顯「違規行駛路肩」等行為，依據道路交通管理處罰條例第43條1項3款「任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道」，可處6千至2萬4千元以下罰鍰並吊扣車牌3個月，以及同條例第33條第1項第9款「行駛於快速公路，未依規定使用路肩」，可處3千至6千元以下罰鍰，逕行舉發。並將調閱公路總局監視系統，二度傳喚蔡男到案，釐清是否涉及強制罪。

警方說，如自小貨車駕駛人危險駕駛行為嚴重，就觸犯刑法第304條強制罪，最重可處3年以下有期徒刑；以及同法185條之1以他法致生公眾往來之危險之妨害公眾往來安全罪，觸犯者最重可處5年以下有期徒刑等相關刑責。

警方呼籲駕駛人發生行車糾紛時務必保持冷靜，切勿一時衝動行為導致憾事發生。未來也將利用各勤務機會，加強對民眾交通安全宣導，增進民眾交通安全觀念，並針對危險駕駛之違規車輛加強取締。

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