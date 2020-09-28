與友半夜吵架　高雄女從三地門走到內埔迷途…瑪家警載回香客樓

▲屏東縣內埔警分局瑪家所警員吳聲彥將孫女載回 。（圖／民眾提供）

記者陳崑福／屏東報導

高雄市孫姓女子與友到屏東縣三地門鄉玩，坐在一間廟宇香客樓，半夜發生口角，獨自外出散心，不料卻走到2公里外的內埔鄉，腳痠、手機又無電，蹲坐麵包店前，民眾路過擔心她安危報警求助，警方獲報了原委後將她送回廟宇，避免她露宿街頭。

內埔警分局瑪家所日前深夜接獲110通報，指有名女子徘徊在內埔鄉水門村中山路上，警員吳聲彥趕赴現場查看，發現34歲的孫姓女子與朋友從高雄至三地門鄉遊玩，當晚住宿在三教寶宮的香客大樓，半夜時分孫女和友人大吵後，一氣之下便走出大樓平復心情，獨自沿屏185縣道經過三地門舊橋，走到2公里外的內埔鄉水門村，因腿痠就蹲坐在一間麵包店門口，恰巧報案人騎車經過，擔心她安危，於是報警求助。

孫女向警方供稱，原本打算回去休息，但不慎迷途，手機也沒電無法聯繫朋友，只能先找個位置休息，等體力恢復後再想辦法。吳員了解後便協助載她返回住宿地。

分局長蔡耀順肯吳員積極為民服務精神；也提醒民眾，深夜獨自外出時，應將行蹤告知親屬或朋友，以便遭遇危險，警方得迅速前往協助，保障自己安全。

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