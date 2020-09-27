花100元停車中統一發票千萬大獎　他遊國家森林遊樂園晉身好野人

▲一名幸運兒前往東眼山遊玩，僅花100元停車就中了1000萬統一發票大獎。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者陳凱力／新竹報導

一名遊客在7、8月間前往「東眼山國家森林遊樂區」遊玩，僅花費100元停車費入園就中了1000萬元的統一發票大獎，堪稱是超級幸運兒，林務局新竹林管處說，內洞、滿月圓及東眼山國家森林遊樂區空氣清新且自然生態豐富，不但能讓身心健康，更能體驗豐富生態，歡迎大家入園1日遊，購票記得索取統一發票，等待財神的到來。

林務局新竹林區管理處所轄東眼山國家森林遊樂區開出本期109年7-8月份特別獎新臺幣(下同)1000萬元統一發票！新竹林管處表示，這張中獎發票是遊客以「國家森林遊樂區因應新冠肺炎疫情振興方案國旅免費入園方案」擇一處入園，僅花費停車費100元就中1000萬元大獎，非常幸運。

[廣告]請繼續往下閱讀...

新竹林區管理處說，所轄「內洞」、「滿月圓」及「東眼山國家森林遊樂區」空氣清新且自然生態豐富，不但能讓身心健康，更能體驗豐富生態，歡迎民眾前往1日遊，也提醒民眾，購票記得索取統一發票，也許下一個幸運兒就是你。

質地溫和、深層潔淨「印度MEDIMIX綠寶石皇室藥草浴美皂肌」18入558元

►17歲少女流產與男友露宿街頭 警聯絡家長驚呆：兩人的媽是同一個人

►台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝 師生震驚：不可能找不到工作



►雙寶媽再驗出2條線 竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？