發票中200元「獎金爆衝11倍」...他加碼曝1優點：真的好用

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

近來環保意識抬頭，許多人開始用載具，將發票存雲端，此舉除了減少兌獎時間，更有專屬獎等著你。一名網友昨日開心發文，表示原本發票中獎幾乎不超過200元的他，因為雲端發票財運大開，已默默中了3次專屬獎，而這回更「進擊11倍」，讓他不禁讚嘆，真的很好用。

幸運網友在「爆廢公社二館」表示，「統一發票第一次中這麼多獎金，還好我都有用載具的習慣，如果印出發票的話，就不會中雲端發票專屬獎了。」

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原po透露，以往他的中獎金額一般不超過200塊錢，但目前已中過3次雲端發票的專屬獎，「2次500元，跟這次的2000元。」

▲▼一共中了2200元。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

而最新一期7-8月份統一發票中，他除了兌中200元外，加上專屬獎共獲得2200元；還有一點讓他覺得很方便，那就是不需要特地去領取獎金，它會自動匯進帳戶裡。

對此，網友們羨慕不已，直呼「為什麼我都不會中」、「這次雲端載具中3張200元、1張載具獎項500元，用載具1年多中最多的一次」、「我的雲端專屬獎從沒中過，就連發票也好幾期沒中了」、「用到現在第六期還沒中過」。

值得一提的是，雲端發票專屬獎現行100萬元15組、2000元獎1.5萬組、500元專屬獎50萬組，財政部還加碼，下半年統一發票500元專屬獎增開10萬組，500元專屬獎則擴增為60萬組。

另外，民眾可到財政部電子發票整合服務平台，將多元化各式載具歸戶至手機條碼載具，並設定中獎獎金匯入指定銀行帳戶，一旦統一發票中獎，獎金就會自動匯入該指定帳戶。