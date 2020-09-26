基隆清心開出「千萬發票」！店長曝財神徵兆：最近門口常有狗大便

▲位於基隆市麥金路的清心福全飲料店開出千萬元發票。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

109年7、8月統一發票中獎號碼昨（25日）開出，頭獎1000萬元獎落基隆市麥金路「清心福全」飲料店（麥金店），消息一曝光後不少民眾紛紛前往現場道賀。翁姓店長也表示，近日店門口時常跑來流浪狗「拉黃金」，原本沒特別留意，現在想想真的是「狗來富」的象徵。

本期統一發票開出千萬號碼為「13362795」，翁店長表示，原本開獎後也沒特別留意，是一名顧客打電話來抱怨，表示日前來店購買茶飲，昨對發票時發現僅與千萬頭獎號碼差1碼，只有千位數沒中，與財神擦肩而過備感扼腕；翁店長聽聞後直覺店裡有可能開出頭獎，沒想到一查流水號後，果真頭獎號碼就是從店裡開出。

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▲店長開業4年，此次還是第一次開出千萬發票。（圖／記者郭世賢翻攝）

翁店長表示，這是開業4年來頭一次開出千萬元發票，雖然覺得意外，但也十分替這位幸運顧客感到開心；翁店長還說，最近幾天店門口時常跑來流浪狗大便，現在想想才驚覺原來是要開出發票頭獎的象徵，直呼真的是「狗來富」。

事實上，今年1、2月統一發票開獎同樣獎落基隆，該名幸運兒在同樣位於麥金路的星巴克購買紅茶，花了100元抱回千萬頭獎；此次時隔半年，距離星巴克僅300公尺的清心福全飲料店再度開出千萬獎項，令民眾都相當興奮，紛紛前往清心道喜。翁店長也提醒，該張千萬元發票是8月22日當天開出，請有到店裡購買飲料的顧客留意，趕緊核對手邊發票，以免錯過財神爺敲門的良機。

▼店長表示，該張發票是8月22日開出，提醒顧客趕緊核對手中發票。（圖／記者郭世賢翻攝）