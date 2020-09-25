蔡正元爆「馬英九準備選黨主席」　韓國瑜還在思考

▲蔡正元接受專訪。（圖／POP搶先報提供）



記者蔡文鈴／台北報導

前總統馬英九近期頻頻針對美豬、兩岸議題開砲，引起不少討論。對此，前國民黨副秘書長蔡正元25日受訪時爆料，馬英九已經在準備選黨主席，前黨主席吳敦義私下也透露馬英九會選。

蔡正元接受《POP撞新聞》專訪提到，明年國民黨主席選情會「很熱鬧」，「我可以很肯定說馬英九已經在準備選黨主席」，至少吳敦義私下就很明確表示馬英九會選，前幾天跟以前在立法院同事吃飯，「他就直接說馬英九要選，你可不可以少講他兩句」。

不過，蔡正元認為馬英九想選黨主席，但不會再選總統，「這件事最好先講清楚，不然會把一票人嚇壞」。

關於黨主席的人選，蔡正元分析，包含現任黨主席江啟臣要尋求連任，還有傳了很久的前新北市長朱立倫也會出來選。另外，前台北縣長周錫瑋、前高雄市長韓國瑜只會有一個人出來選，而韓國瑜需要一些時間考，在多位人選競逐的情況下，「大家會讓最討厭的人落選，把票投給不那麼討厭的人」。

另外，兩岸關係日趨緊張，若中國攻台美軍是否會來？蔡正元認為「美軍不會來，但也會來」，美軍將採取「圍魏不救趙」，中國攻台一定是採取飽和攻擊，台灣離中國太近了，來再多美軍都沒有意義，勝算等於零，但美軍可用「保衛盟友」的名義出手攻擊中國其他軍事設施，協助台灣減輕壓力。

蔡正元指出，中國在局部戰爭享有優勢，但全面戰爭絕對是美國佔優勢，因此中國並不會想發展成全面戰爭的局面。