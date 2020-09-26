我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

針對大陸外交部發言人在回應「蔡英文總統爭取視訊參與APEC」的提問時，稱我政府參與APEC的名稱為「中國台北」的說法，國民黨大陸部主任左正東表示，「這點令人無法接受」，總統蔡英文在國際上應享有同樣的尊重。

左正東26日在臉書發文表示，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」(Chinese Taipei)，雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。大陸外交部發言人的說法，不但違背事實，也傷害兩岸關係。

左正東說，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。雖然反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是蔡英文是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇，這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。

左正東指出，今天外交部向大陸抗議時，沒有特別指正對方稱呼「中國台北」的錯誤，有些失職。也要再次呼籲，如果連「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。近日中華鳥會被迫將英文名稱改為Taiwan，就是明例，希望大陸有關部門深思。