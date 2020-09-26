　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼國家人權委員會揭牌典禮,蔡英文總統。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文。（資料照／記者李毓康攝）

記者蔡文鈴／台北報導

針對大陸外交部發言人在回應「蔡英文總統爭取視訊參與APEC」的提問時，稱我政府參與APEC的名稱為「中國台北」的說法，國民黨大陸部主任左正東表示，「這點令人無法接受」，總統蔡英文在國際上應享有同樣的尊重。

左正東26日在臉書發文表示，中華民國政府自1991年加入APEC以來，與會的正式名稱一直都是「中華台北」(Chinese Taipei)，雖屬妥協下的無奈之舉，但這是當時APEC全體會員的決定，也是兩岸雙贏的安排。大陸外交部發言人的說法，不但違背事實，也傷害兩岸關係。

左正東說，長期以來，歷任總統都是派遣代表參加，但大會方面也沒有禁止以其他彈性的方式參與。雖然反對蔡政府仇陸反中的兩岸政策，不認同種種為大內宣目的的外交作法，但是蔡英文是中華民國總統，在國際上應該和其他國家元首享受一樣的尊重和禮遇，這不但攸關中華民國的尊嚴，更關乎台灣人民參與國際社會的權利。

左正東指出，今天外交部向大陸抗議時，沒有特別指正對方稱呼「中國台北」的錯誤，有些失職。也要再次呼籲，如果連「中華台北」這樣妥協的稱呼，大陸方面都還要再施加壓力、破壞默契，那麼台灣人民對「中華之名」感到疏離、台灣民心對大陸漸行漸遠，就不會是意料之外的事。近日中華鳥會被迫將英文名稱改為Taiwan，就是明例，希望大陸有關部門深思。

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
許效舜小24歲嫩妻太美爆紅「身分曝光」！父女戀私密情趣曝
金鐘紅毯5美出爐！天心「深V開到胸下」對尬白家綺超兇半球
金鐘／琇琴 《俗女養成記》奪迷你劇集女配角獎
金鐘55第一獎！　游安順獲得迷你劇集男配角
中職史上第一人！悍將球員生涯兩發「壽星禮砲」
金鐘／許光漢來了！　現場「許太太」尖叫聲狂飆
金鐘／天心深V開到胸下「深溝半球全露」！黃豪平一看羞爆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來

立院美豬戰場轉向聯席委員會　政院邀民進黨團餐敘備戰

國慶晚會首次移師基隆　游錫堃讚台灣在疫情中守住民主

曾扯「小燈泡頭顱」惹議　李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

工人進豪宅「搭客梯」被罰3000元 姓名攔只寫粗工...網看法兩極！

田馥甄苦練9個月..秀如何脫帽XD　走尬聊路線懵問：現在要怎麼辦

揭密包養網！Sugar baby月收8萬　Daddy多已婚、相處久了會有感情

機車長出4隻貓咪！雨天超愜意 喵皇「聽雨聲睡午覺」網被萌翻

月薪三萬上班族2年存款破千萬！ 29歲嗅得市場商機賺到「時機財」

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

我爭取出席APEC遭矮化「中國台北」　國民黨：蔡英文應得到尊重

「緊緊緊」就任一個月！三事件看陳其邁讓市府「緊」起來

立院美豬戰場轉向聯席委員會　政院邀民進黨團餐敘備戰

國慶晚會首次移師基隆　游錫堃讚台灣在疫情中守住民主

曾扯「小燈泡頭顱」惹議　李來希再嗆王婉諭：是誰欠缺基本人性？

陸網友稱「共機15分鐘就能抵台」　林俊憲：為何飛70年還沒到？

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

台中2021年總預算1428億教科文經費佔4成　舉債近99億8年來最低

新北新增9例本土登革熱！6男3女皆於三峽五寮里筍園務農

小鬼生前兩度入圍金鐘！　去年曾說「回到這再拼一次」成永遠遺憾

雙十節前還有3次軍機操演彩排　國防部：別忘了跟國軍說聲加油

吳宗憲生日禮物曝光！　吳姍儒繽紛畫作大笑臉：希望他每天都幸福

金鐘獎／《FOOD超人第二季》奪動畫節目獎！　領獎人謝全世界大小朋友

中職／曾對鄭佳彥眼睛一亮　控球有問題連配球都無法引導

中職／林智平安打、張志豪傳球失誤攻2分　3局樂天2比1中信

便秘20年！OL狂炸「濃郁噁屁」　醫見腸子外觀傻了：吃藥也無解

金鐘獎／Gino爆「我們其實不被允許同台」！　白家綺曾莞婷嘆氣：辛苦了

金鐘・紅毯／柯佳嬿與許光漢壓軸亮相！　「低調雙黑」破3千萬珠寶加持

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

政治熱門新聞

未除役隨時被徵召？　後備指揮部回應了

快訊／財政壓力沉重　行政院核定：軍公教明年不調薪

賴品妤呆萌片曝　網笑：ㄎㄧㄤ掉了

年輕人喊「願上戰場」　陳揮文嗆爆

禮讓召委挨轟　王婉諭千字回應

王婉諭：如果人生能重來　我會選擇328不要出門

呂秋遠曝親娘心酸史：黃士修有沒有人性

憋不住！捷運橘線車廂驚見有人拉屎

日媒稱台灣大使！謝長廷刪照回應

四叉貓現身罷捷遊行　上戰車喊「罷免黃捷」

范世平：台美建交非假議題　只是台灣「婉拒」

共機15分鐘抵台？　綠委反擊

吳怡玎爆陳吉仲花千萬宣傳美豬

陳柏惟嗆「嫉妒侯友宜當首長」　朱立倫幕僚：大腦是很好用的東西

更多熱門

相關新聞

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會做各方面努力

陸諷幻想視訊出席APEC　蘇貞昌：蔡英文會做各方面努力

今年亞太經濟合作會議（APEC）因應疫情改以視訊形式舉辦，傳總統蔡英文有意透過視訊參加領袖峰會，引來中國外交部發言人汪文斌批評「完全是徒勞的」。對此，行政院長蘇貞昌說，蔡總統領導國家、為國家爭取空間，讓台灣能夠被世界看見，會做各方面的努力。

蔡英文「視訊APEC」遭陸諷刺　外交部回擊

蔡英文「視訊APEC」遭陸諷刺　外交部回擊

傳蔡英文視訊參加APEC　陸：不要幻想

傳蔡英文視訊參加APEC　陸：不要幻想

藍民調回溫遭酸「自我感覺良好」　江啟臣回應了

藍民調回溫遭酸「自我感覺良好」　江啟臣回應了

國民黨民調與民進黨支持度差距僅剩6%

國民黨民調與民進黨支持度差距僅剩6%

關鍵字：

左正東國民黨APEC

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

清大博士「台積電面試前」上吊亡

女兒被性侵老婆遭勒斃…渣男「一招」躲死刑　老父淚崩

影／父母撒千萬養到假學霸兒　心碎告討血汗錢

峮峮淚PO和小鬼合照：最好的愛情！

「火來了鴻升快跑」　熊熊忍痛：我有聽話沒回頭

小鬼如願「得金鐘主持人獎了」！黃爸爸親自頒獎

小鬼黃鴻升「花葬」！不造墓碑...以最美姿態凋零

送走小鬼⋯坤達臉書終於發文　網一點開哭了

大嬸改口買走最末盒　闆娘霸氣回絕被讚爆

獨／潑屎妹沒唬爛　真有竹聯堂口免費要幫她出頭

二哥Junior戴著小鬼耳環　陽明山花葬送別

黃鴻升IG變紀念帳號！「貼心功能」永遠保護

Bella遭控消費高以翔　網爆高家人取關

信義區網帥8劈！178cm網美正宮委屈發聲

洪詩大哭！曝小鬼夢中暖回「不要太想我」

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程

小鬼黃鴻升永別了...火化回自己星球　爸爸.妹妹.峮峮陪他走最後一程
猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

猛男扛「100Kg發電機」爬嘉明湖　走上3公里崎嶇山路...山友跪了

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

《我的婆婆》鍾欣凌宣布退休交經營權給大兒子 氣走鷗貴CP...書偉大罵：老番癲！！

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

驚喜太可怕！落葉堆突冒出屁孩 爸嚇到腿軟倒地...兒子貼心秀秀

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

美駐聯大使會議中狂嗆中國大陸　陸方代表一開口爆吼：夠了沒！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面