藍民調回溫遭酸「自我感覺良好」　江啟臣：扮演好在野為民發聲

記者羅婉庭／新北報導

針對國民黨最新內部民調跟民進黨僅相差6個百分比，比起3個月前罷韓時，明顯回升，卻被網友酸是自我感覺良好。對此，國民黨主席江啟臣表示，民調起起伏伏，大家參考就好，但國民黨的目標很清楚，自己在做什麼也很清楚，方向就是把在野黨的角色扮演好。





▲江啟臣出席台灣區照明燈具輸出業同業公會會員代表大會。（圖／記者宋良義攝）

江啟臣強調，在野黨的角色就是為民眾發聲、為民眾爭取。他舉例，現在瘦肉精豬肉的問題，有70%以上民眾都是反對的，國民黨就應該跟民意站在一起，在街頭來為大家發聲，是他們們該做的事情。

根據國民黨智庫9月份的最新民調顯示，藍綠兩黨的政黨支持度，國民黨從6月罷韓不到民進黨一半，拉近差距僅剩6%。國民黨主席江啟臣25日上午在立院受訪表示，藍營支持者過去半年只是比較隱藏、不表態，不代表不支持國民黨或支持民進黨。

根據國民黨智庫民調，6月罷韓投票後的，政黨支持度民進黨32%、國民黨13%，但歷經2個月後國民黨提升到21.5%、民進黨滑落到24.6%，兩黨支持度在誤差範圍內。9月中旬最新民調也顯示，國民黨20.9%、民進黨26.7%，因海峽論壇紛擾稍有下滑。

江啟臣受訪指出，兩黨支持度一直在拉近，甚至小於6%、有時甚至不到4%，很多藍營支持者過去半年只是比較隱藏、不表態，不代表不支持國民黨或支持民進黨。他強調，國民黨必須把在野角色扮演好，為民眾發聲，相信他們還是會重新認可國民黨。

另一方面，根據國民黨智庫9月份所做的同一份民調也顯示，有69.3%民眾反對瘦肉精美豬，72.2%民眾憂心瘦肉精美豬開放後會引發食安危機。

其次，也有63.6%民眾不認同衛福部長陳時中自稱「開放美豬可換到台灣的國際地位」、67.6%民眾不相信「政府保證說，進口美國豬肉絕對不會壓縮到台灣本土豬肉的銷售」、65.3%民眾不認同「為了促成美國與台灣簽訂貿易協定，台灣必須要先開放含瘦肉精的美國豬肉進口」。

該民調由全國公信力民意調查（股）公司採用政治大學選舉研究中心所設計之隨機撥號抽樣，執行日期為109年9月15日至17日，加權後的成功樣本為1,094個，以單純隨機抽樣方式(SRS)估計抽樣誤差，在百分之九十五的信心水準下，其最大誤差應不超過±2.96個百分點。