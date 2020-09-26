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立院美豬戰場轉向聯席委員會　政院邀民進黨團餐敘備戰

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▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」院會山雨欲來 民進黨總召柯建銘忙著與國民黨立委溝通協調。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院朝野黨團同意，將美豬行政命令改交付委員會聯席審查。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會25日院會處理有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，但朝野黨團提案將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查，經過現場無異議通過。對此，行政院26日中午邀請多名民進黨立委舉行「行政立法協調會議」，就未來聯席委員會的議事攻防進行商討。

立法院程序委員會22日將農委會、衛福部公告有關鬆綁含萊克多巴胺美豬的行政命令，排入25日立法院會報告事項。立法院會25日處理報告事項時，有關進口含萊劑美豬、30月齡以上美牛的9項行政命令，原本僅需交付相關委員會備查，但朝野黨團提案要求將行政命令改交付經濟、衛環委員會等5個委員會聯席審查。

行政院26日中午與多名民進黨立委召開「行政立法協調會議」，討論萊豬相關議題，邀請包括民進黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長鄭運鵬、民進黨團書記長莊瑞雄、民進黨團副幹事長蘇巧慧、郭國文、民進黨團副書記長黃世杰、何志偉等人出席。

▲▼蘇貞昌報告「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算第2次追加預算案」並備質詢 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭運鵬會後表示，行政院副院長沈榮津今天邀請民進黨團七長、相關委員會召委出席會議，包括經濟部長王美花、教育部長潘文忠、衛服部長陳時中、外交部長吳釗燮、農委會主委陳吉仲等相關官員均列席討論。

鄭運鵬指出，本日會議主要針對本週立法院已經確認的委員會召委、25日院會已交付的相關議程事項，以及接下來委員會開始進行後的狀況，讓行政院與黨團交換意見。此外，黨團在會議中也整理目前美豬美牛議題相關進度，及各委員已經成案的狀況，提供行政院參考。

莊瑞雄受訪時表示，對於在野黨提出的相關修法版本，部分部會認為現行機制初步看起來已完備，因此黨團要求不管是這次的備查改審查，還是相關法令部分，希望行政單位在國會攻防的說明中，能好好把握跟社會對話的機會。

莊瑞雄強調，民進黨團在這次行政命令主張備查，過程就是「開大門走大路」，部會首長也要把握與社會對話機會，包括台灣要與國際接軌、美豬爭議的科學依據、國際標準等溝通過程，都應該清楚對外交代。

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